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Куда сходить в Москве: афиша с 26 декабря по 7 января

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Спектакли, фильмы, концерты, шоу – в Москве каждый день проходит множество интереснейших событий. Самые знаковые – в подборке "Дни.ру". Наслаждайтесь!
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В ГОСТИ – В ПИТЕР

"Зимний Ленинград"

Москвичи всегда охотно едут на новогодние праздники в Северную столицу. А в этом году интерес к городу на Неве повышенный. Ведь главный кудесник отечественного кино, телевидения и сцены – лауреат премии "ТЭФИ" Феликс Михайлов – поставил в руководимом им "Ленинград Центре" сказку для взрослых "Зимний Ленинград". Фантастика, восторг, потрясение – так можно описать это красивое и стильное шоу. Перед зрителями оживет город-сказка: приятная праздничная суета, множество сияющих огней, мягкие хлопья снега, которые искрятся в свете фонарей. Грация, смелость, трогательная любовь и новогоднее волшебство предстанут в обрамлении ярких декораций и современных технологий. Новая постановка создана на пересечении нескольких жанров: элементы цирковой акробатики, вокальные номера и современная хореография. Дизайнерские костюмы, гипнотическая красота исполнения и мультимедийные экраны, находящиеся в постоянном движении, создадут атмосферу праздника и подарят ощущение Нового года даже тем, кто забыл о его существовании. Поэтому если вы перестали думать о чуде в каждодневной рутине, если не можете остановиться в гонке за ускользающим временем, то непременно отправляйтесь в "Зимний Ленинград". Всего одна "поездка" подарит впечатления на год вперед.

С 23 декабря по 8 января, "Ленинград Центр".

Фото: пресс-служба

ТЕАТР

"Страсти по Бумбарашу"

Спектакль Владимира Машкова "Страсти по Бумбарашу" – один из самых знаменитых в истории "Табакерки". Он вернулся в репертуар театра с молодыми артистами в главных ролях, причем на сцене почти вся труппа театра, все поколения актеров – от мастеров сцены до студентов. "Ходят кони над рекою…", "Журавль по небу летит…", "Наплевать, наплевать, надоело воевать…" – стихи автора пьесы "Страсти по Бумбарашу" Юлия Кима, положенные на музыку Владимиром Дашкевичем, настолько полюбились аудитории, что люди искренне считают их народными. Все они прозвучат в этой постановке. Ярость, нежность, энергия, искренность молодости, мастерство актеров сплелись в смешном и трагичном сюжете о жизни и приключениях солдата Семена Бумбараша.

5, 6 января, театр Олега Табакова.

Фото: пресс-служба

"Неслучайная встреча"

Это откровенная и честная работа, увлекающая в мир, где рождались лучшие роли актера Сергея Маковецкого. Зрители услышат из первых уст рассказы о работе в кино и театре, встречах с интересными режиссерами, актерами и другими людьми, которые оставили след в жизни и творчестве актера. Вспоминая о прошлом, Маковецкий знакомит зрителей со своими персонажами: со сцены прозвучат монологи из спектаклей, поэзия, отрывки из великой прозы (Достоевский, Чехов, Гроссман…) редкие кадры из кинофильмов. Таким зритель еще не видел любимого актера!

2 января, ММЦ "Планета КВН".

Фото: пресс-служба

КОНЦЕРТ

"Новый год с Павлом Коганом и его оркестром: вальсы, польки, марши семейства Штраусов"

В канун Нового года не только дети, но и взрослые ожидают чуда и верят в сказку. А что может быть лучше, чем отправиться в невероятное путешествие по восхитительной стране? По мгновению волшебной палочки дирижера слушатели перенесутся на несколько столетий назад – в мир блистательных венских вальсов, полек и маршей, в мир чудесных звуков и мелодий. В исполнении МГАСО оживут редкие, никогда не звучавшие в России романтические произведения, написанные специально для венских балов. А в дополнение к основной программе гостей ждет подарок – изюминка, ставшая классикой новогодних концертов Павла Когана – вальс "На прекрасном голубом Дунае" и "Марш Радецкого". Маэстро Коган и Московский государственный академический симфонический оркестр с радостью подарят Вам – изысканный вечер изумительно красивой музыки, проникнутой духом Вены.

30 декабря, Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского (Большой зал).

Фото: пресс-служба

Владимир Спиваков приглашает

Заключительную программу XI Московского музыкального фестиваля Владимир Спиваков выстроил как калейдоскоп всевозможных светлых образов – от возвышенно-созерцательных в музыке Брамса до чувственно-изысканных в сюите вальсов Рихарда Штрауса и безыскусно-озорных в польках его знаменитых однофамильцев. В первом отделении радость музицирования с Владимиром Спиваковым и Национальным филармоническим оркестром России разделит народный артист России Николай Луганский – один из лидеров современного фортепианного исполнительства.

27 декабря, Дом музыки (Светлановский зал).

Московский зимний музыкальный фестиваль

Московский зимний музыкальный фестиваль проходит под руководством художественного руководителя и дирижера Московского государственного симфонического оркестра Ивана Рудина. Концертная программа фестиваля включает пять концертных вечеров – прозвучат настоящие шедевры русской и мировой классики, которые перенесут зрителей в удивительное царство музыки и зимних чудес. 30 декабря в зале МССМШ имени Гнесиных пройдет органный концерт – зрителей ждет сольное выступление лауреата международных конкурсов, победительницы проекта "Синяя птица" на телеканале "Россия" Стефаниды Ермолаевой. Завершится фестиваль 7 января Рождественским концертом в Большом зале Консерватории. В программе: Сюита из балета "Щелкунчик" П. И. Чайковского в исполнении Московского государственного симфонического оркестра, дирижер – Иван Рудин. Ведущий – музыкант-просветитель Артем Варгафтик.

До 7 января.

Фото: пресс-служба

"Ария"

В последних числах декабря музыканты "Арии" позволяют себе переодеться в костюмы Дедов Морозов, включить в свой сет-лист самые необычные песни, облачив в тяжелые риффы популярные советские шлягеры, и вволю поджемовать на самые вольные темы! Новогодние концерты коллектива всегда проходят в уютной домашней атмосфере. "Царство снега" группы "Арии" обещает удивить.

26 декабря, клуб "1930 Moscow",

Фото: пресс-служба

ДЕТЯМ

"Снежная королева"

Когда приближается Новый год и Рождество, в полночь по улицам города летает в вихре вьюги на своих санях Снежная королева. Она заглядывает в окна, рисует на стеклах красивые ледяные цветы и узоры. А днем Снежная королева оставляет свои сани возле театра на Тверском бульваре и идет за кулисы, чтобы еще раз попробовать забрать в свои владения мальчика Кая. И только горячее сердце маленькой Герды, прошедшей через многие испытания ради брата, растопит его замерзшее сердце, и праздник будет по-настоящему волшебным. Красочные костюмы, нежные песни, технологичная сценография – все это пользуется огромной популярностью у детей в новогодние каникулы.

24, 25, 26, 31 декабря, 2, 3 и 7 января, МХАТ им. Горького.

"Елка в Гостином дворе"

Согласно легенде, в канун новогодних праздников в Москву прибывает сказочный фрегат с капитаном на борту, чтобы отправиться в необыкновенное путешествие по пяти "волшебным морям" в поисках чуда. Зрители увидят захватывающее шоу, в котором театр, балет и цирковые номера дополнены современными технологиями, световыми эффектами и 3D-графикой. Оригинальный сюжет, уникальная музыка и участие артистов лучших московских театров сделают эту новую сказку незабываемой! Перед началом спектакля можно сфотографироваться на фоне многочисленных и самых разнообразных фотозон, принять участие в танцевальном караоке, фотосессии в формате 3D или научном шоу.

28, 30 декабря, 3, 5 января, Гостиный двор.

Фото: пресс-служба

КИНО

"Зема 3. Новогодний замес"

Создатели зубодробительного интернет-хита "Зема 3", вышедшего на стримингах России в середине сентября этого года и за три недели успевшего попасть в топ 250 лучших фильмов "Кинопоиска", представляют специальный новогодний спин-офф. Словно по волшебству герои переносятся в далекий 2017 год, когда доллар стоил 58 рублей, а слово "ковид" никто и в помине не знал. Зрители узнают предысторию чертовски обаятельного Макса и его друга Гуся. Какими они были до того, как стали местными воротилами букмекерского бизнеса и начали сами ставить всех на бабки? Как по-пензенски готовятся к встрече Нового года Зема, Тяпа и Сундук? Ведь эти трое даже в глухом лесу найдут приключений себе на бампер. Мы увидим, на что готов пойти Макс ради бабла, и узнаем, сможет ли Зема сделать правильный выбор, чтобы сохранить дружбу и человечность, когда на кону большой куш? К полюбившимся персонажам сериала в исполнении Никиты Кологривого, Владимира Карпука, Семена Молоканова, Дениса Сундукова, Артема Бординова присоединятся новые герои, которых сыграли Екатерина Шпица, Кирилл Нагиев, Наталья Бардо, Александр Демидов, Владимир Сычев, Борис Дергачев.

31 декабря, "Кинопоиск", "Премьер", "Wink" и "More.tv".

"Старые шишки"

В доме престарелых "Шишки" каждый день похож на предыдущий. Старики поджигают салфетки в столовой, заведующая сама красит стены, а благотворитель вместо лекарств дарит гробы. Все меняется, когда к одному из постояльцев (Василий Кортуков) приезжает друг по прозвищу Балагур (Алексей Гуськов). Он решает доказать всем, что умирать еще рано, а вот тряхнуть стариной — самое то. Вместе сбывшей театральной актрисой (Ирина Алферова) троица придумывает необычный бизнес и быстро приходит к успеху: жизнь в "Шишках" становится курортом! Вот только энергичные пенсионеры стали конкурентами местных бандитов…

31 декабря, "Кинопоиск".

Фото: пресс-служба

СКОРО

"Живые мемории"

Это большой медиапроект и одновременно фильм-путешествие, погружающий зрителя в прошлое России XIX-XX вв. Оно оживает в личных, порой интимных воспоминаниях ее выдающихся деятелей. В основе каждой из 10 серий, которая длится 7-11 минут, – личное свидетельство писателей, композиторов, художников, членов царской семьи, общественных деятелей того времени. Их подлинные и волнующие рассказы – идеальная возможность увидеть наше общее прошлое глазами очевидцев. Лицами и голосам проекта стали Инна Чурикова, Елизавета Боярская, Полина Агуреева, Виктория Исакова, Игорь Петренко, Антон Шагин, Владислав Ветров, Александр Клюквин, Александр Коршунов. Они оживили воспоминания жены Федора Достоевского, дочери Льва Толстого, инженера и мецената Петра Перцова, крестьянина Павла Зайцева. Пианист Денис Мацуев озвучил отрывок из мемуаров Сергея Рахманинова. А музыкальным сопровождением серии стала ранняя Сюита d-moll Рахманинова в исполнении самого Мацуева.

Конец февраля 2022 года.

Фото: пресс-служба

Сергей Пенкин в программе Classic-2

Выступления артиста с программой Classic-2 приурочены к его дню рождения, который он отметит 10 февраля. Идея совместного проекта с Академическим Большим концертным оркестром им. Силантьева родилась у Сергея Пенкина и его продюсера Вадима Колчкова еще в 2001 году после совместного выступления с этим прославленным коллективом. Инициативу поддержал дирижер Мурад Кажлаев, в то время руководивший оркестром. За 6 месяцев совместной работы были написаны партитуры 12 произведений из репертуара Сергея Пенкина, а также отобраны оригинальные партитуры песен, которые звучали в исполнении самых знаменитых артистов нашей страны – Муслима Магомаева, Иосифа Кобзона, Валерия Ободзинского и др.

11, 12 февраля, Дом музыки (Светлановский зал).

Фото: пресс-служба

"Любви небесный образ"

Уникальный спектакль на стыке жанров и форм – совместная работа Народной артистки России Светланы Крючковой и Праздничного мужского Хора Московского Данилова монастыря. Отдельные номера в канве программы исполнит Большой детский хор им. В.С. Попова, национальное достояние России, которое бережно хранит художественный руководитель и главный дирижер заслуженный артист РФ России Анатолий Кисляков. Светлана Крючкова впервые выступает с двумя ведущими хорами России. Хотя для Хора Данилова монастыря подобный опыт не первый: это единственный монастырский хор, который практикует "театрализованные" представления с большими артистами - Дмитрием Певцовым, Евгением Стебловым, Андреем Мерзликиным. Солисты и певчие коллектива – профессиональные музыканты с блестящим образованием, которых ювелирно подобрал художественный руководитель хора Георгий Сафонов. Они не служат в алтаре и не совершают таинств, но место их службы – в Даниловом монастыре. А их профессия, служение и таинство – музыка. В спектакле разворачивается вечный сюжет, сюжет любви и о любви: там, где любовь, там эмоции; там, где эмоции, слова излишни. Вместо них – Анна Ахматова, Марина Цветаева, Сергей Есенин, Сергей Рахманинов, Георгий Свиридов, Петр Чайковский и др.

25 февраля, Кремлевский дворец.

Фото: пресс-служба

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Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 24 декабря 2021, 10:35 Источник: "ДНИ.РУ" ✓ Надежный источник

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