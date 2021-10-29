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Общество
Депутата-коммуниста Валерия Рашкина уличили в незаконной охоте

Депутата-коммуниста Валерия Рашкина уличили в незаконной охоте

Депутат Госдумы от фракции КПРФ Валерий Рашкин может быть причастен к незаконной охоте в Саратовской области. Сотрудники полиции обнаружили тушу лося в машине, в которой, предположительно, находился парламентарий
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На территории охотничьих угодий саратовского областного общества охотников и рыболовов ночью была слышна стрельба. Инспекторы и полиция выехали в сторону выстрелов.

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Они обнаружили автомобиль с двумя людьми. Одним из них был депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, сообщает РИА Новости со ссылкой на комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области.

"В машине была обнаружена разделанная туша лося, разрешения на его добычу представлено не было", – приводит агентство слова представителя ведомства.

Комитет подал заявление в полицию. Рашкина подозревают в незаконной охоте. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

Парламентарию может грозить наказание в виде штрафа в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Напомним, что ранее Рашкин ставил под сомнение необходимость вакцинации от коронавируса. Его заявления звучали на фоне рекордных цифр смертности от COVID-19 в России.

Кроме того, эксперты неоднократно говорили о возможном сотрудничестве коммуниста с командой осужденного блогера Алексея Навального. Представители КПРФ участвовали в так называемом "Умном голосовании".

Пользователи Сети резко отреагировали на произошедшее. Рашкина сравнили с Навальным, обвинили в дестабилизации ситуации в России и браконьерстве.

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Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Автор: 29 октября 2021, 15:21

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