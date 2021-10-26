Володин предложил ввести уголовную ответственность для недобросовестных работодателей

Необходимо усиливать ответственность для работодателей, которые не платят зарплаты больше МРОТ, хотя у них есть такая возможность. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе обсуждения проекта закона о повышении минимального размера оплаты труда.

