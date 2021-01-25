Больше половины российских студентов хотят заняться бизнесом

Возможность начать свое дело рассматривают 61% российских студентов, при этом четверть из них планируют сделать это в ближайшее время. К такому выводу пришли ГК "ЭФКО" и АНО "Россия – страна возможностей" по итогам опроса 10 тысяч учащихся отечественных вузов и колледжей.



Почти половина студентов хотят начать вести бизнес через несколько лет, 23% – в ближайшее время. 19% собираются стать предпринимателями через пять и более лет, когда станут профессионалами в своем деле. При этом 4% студентов уже имеют бизнес.



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Важность стажировки во время учебы отметили 94% опрошенных. 63% согласны, чтобы практика прошла онлайн, говорится в результатах исследования.

По словам генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Комиссарова, половина студентов во время стажировки надеются получить обратную связь от опытных коллег, 24% хотят поработать над серьезным проектом, а 14% – попробовать свои силы в командной работе.

"Пройти практику в крупной компании и зарекомендовать себя студенты могут, участвуя в наших конкурсах. Например, в олимпиаде "Я – профессионал" или проекте "Профстажировки 2.0". Мы сотрудничаем с более 1,5 тысяч работодателей по всей стране, чтобы каждый амбициозный и талантливый студент мог начать карьеру в интересном для него направлении под руководством профессиональных наставников"", – отметил Комиссаров.

Четверть опрошенных уверены, что работа на себя позволит им реализовать идеи и создать инновационные продукты. Пятая часть респондентов указала на финансовые выгоды от собственного бизнеса. Треть студентов привлекает возможность выбрать проекты и задачи, которые им по душе. А гибкий график и отсутствие руководства важно лишь для 9% учащихся российских вузов и колледжей.

Самой перспективной студенты видят сферы услуг и торговли, искусство и моду, культуру и маркетинг. Учащиеся проявляют интерес к сервисам доставки продуктов, медицинским и образовательным технологиям, говорится в исследовании ГК "ЭФКО" и АНО "Россия – страна возможностей".

Большинство опрошенных уверены: для вовлечения молодежи в предпринимательство нужно привлекать ее к реальным проектам. 45% респондентов указали на важность программ поддержки, примерно столько же – на наличие практико-ориентированных курсов во время учебы.

При этом подавляющее большинство респондентов считают, что для успеха в бизнесе стоит иметь соответствующее образование. Другие отметили необходимость продуманого бизнес-плана, наличие инновационной идеи.

Генеральный директор "ЭФКО Инновации" Андрей Зюзин отметил, что для подготовки предпринимателей для нужд инновационной экономики были запущены курсы в университетах ИТМО и НГУ. Студенты смогут приобрести необходимые навыки и поработать с реальными проектами, а по результатам курса оценить стартап и подготовить бизнес-план для инвестора. "По словам студентов, которые уже прошли обучение, такие мастер-классы с экспертами рынка очень полезны для будущей работы", – сказал Зюзин.

Самым главным качеством для бизнеса студенты считают целеустремленность. Также в пятерку вошли умение договариваться, трудолюбие, лидерские качества и организованость.