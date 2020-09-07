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Общество
Мишустин назвал Путина своим наставником

Мишустин назвал Путина своим наставником

Михаил Мишустин и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент России Владимир Путин – человек, с которым можно посоветоваться в любой момент, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Он назвал главу государства своим наставником.
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По словам премьера, с президентом можно посоветоваться 24 часа в сутки. "Сегодня для меня главный наставник – президент России. Говорю это абсолютно искренне", – сказал глава кабмина, выступая на заключительном дне суперфинала конкурса "Лидеры России" в подмосковном Солнечногорске.

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Мишустин останется наставником конкурса "Лидеры России"

Михаил Владимирович Мишустин

Михаил Владимирович Мишустин российский государственный деятель

Наставник – это человек, который есть рядом и готов оказать помощь и поддержку, обратился Мишустин к собравшимся.

По словам премьера, наставничество для него – это близкие люди, которые окружают как в личной жизни, так и в работе. Глава кабмина добавил, что его первыми наставниками были родители, затем учителя.

Напомним, что в Солнечногорске 7 сентября проходит заключительный день суперфинала конкурса "Лидеры России". Участвуют 300 человек, но лишь каждый третий станет победителем.

Михаил Мишустин выразил готовность оставаться наставником общероссийского конкурса. Он также попросил об этом вице-премьером и министров.

В этом году конкурс "Лидеры России" проводится в третий раз. Он пополнился тремя направлениями – "Здравоохранение", "Наука" и "Финансы и технология".

По словам Михаила Мишустина, нужно и дальше делать акцент на важных для нашей страны направлениях, уверен глава кабмина.

Конкурс "Лидеры России" – флагманский проект платформы "Россия – страна возможностей". Она объединяет кадровые, образовательные и социальные проекты, направленные на продвижение общественных инициатив и самореализацию граждан.

Автор: 7 сентября 2020, 11:23

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