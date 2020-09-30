Ни фактов, ни доказательств: суд рассмотрит резонансное дело Александры Лисицыной

2 октября в Серпуховском городском суде пройдет предварительное слушание по делу многодетной матери Александры Лисицыной. Ее обвиняют в хищении земельных участков в Наро-Фоминском районе Московской области. На протяжении всего следствия адвокаты указывали на невиновность своей подзащитной и обращали внимание на вопиющие пробелы и несостыковки в обвинении. Сейчас многодетная мать находится под домашним арестом, которое больше похоже на пытку: она полностью изолирована от общества и не может получить необходимую медицинскую помощь.



Спокойная и размеренная жизнь многодетной матери и учительницы английского языка Александры Лисицыной перевернулась в одночасье. В середине ноября 2018 года к ней нагрянули оперативники. Ей предъявили обвинение в мошенничестве с землей в Наро-Фоминском районе Подмосковья.



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Действительно, в 2014 году Александра задумывалась о покупке участка в этих местах. Она выдала доверенность на приобретение земли, но дело не срослось. Женщина оставила эту затею и вернулась к повседневным делам – вопитывала детей, преподавала английский язык в воскресной школе.

С ноября 2018 года жизнь многодетной матери превратилась в сущий ад. Ей вменяют хищение принадлежащих государству земельных участков, хотя единственное что она сделала – подписала доверенность, возмущаются адвокаты Лисицыной.

Почти год многодетная мать провела в следственном изоляторе. Те страшные месяцы навсегда останутся в памяти Александры: она была вынуждена терпеть ужасные неудобства, у нее обострились хронические заболевания. Защита неоднократно просила суд изменить своей подзащитной меру пресечения на домашний арест.

Несколько раз суд отклонял требование адвокатов, но в прошлом году наконец-то внял разумным доводам защиты. Однако мытарства Александры на этом не закончились – ее самочувствие усугубляется, отмечает адвокат Наталья Смирнова.

"Она страдает хроническими заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Если не будет терапии, заболевание усугубится. Находясь в изоляции, Александра лишена возможности поддерживать свое здоровье профилактическими методами. Наложены ограничения, при которых она не может обратиться за получением помощи, а ей необходимо посещать медицинские учреждения", – рассказала адвокат на пресс-конференции в Москве.

У Александры трое малолетних детей, и они как могут поддерживают свою маму. Но воспитывать их она может только в условиях квартиры: Лисицына находится в полной изоляции от общества, прогулки и выходы из дома ей запрещены.

Адвокат Александры Шота Горгадзе назвал сложившуюся ситуацию трагифарсом. Сейчас дело его подзащитной в объеме 55 томов передано в суд. По словам адвоката, он надеялся, что прокуратура не утвердит обвинительное заключение в его нынешнем виде. Но надежды защиты оказались тщетными.

Даже стороннему наблюдателю дело против Лисицыной напоминает сплошной театр абсурда. На одном из заседаний, где адвокаты просили перевести их подзащитную под домашний арест, судья, заслушав доводы сторон, удалился в совещательную комнату, где провел не более 15 минут. Оттуда он вышел с 30 напечатанными листами.

"Это говорит о том, что все было решено заранее, все было имитацией правосудия", – сокрушается Горгадзе.

На этом "чудеса" не закончились. Дело Александры должен был рассматривать Наро-Фоминский суд. Адвокаты указали судье на недочеты в обвинении и попросили вернуть дело в прокуратуру. Ходатайство защиты было удовлетворено.

Дальше стали происходить совсем странные вещи. Московский областной суд отменил постановление Наро-Фоминского суда, после чего прокуратура потребовала изменить территориальную подсудность дела на Серпуховский суд. "Государственное обвинение возмутило то, что суд может беспристрастным?" – вопрошает Шота Горгадзе.

Произошедшее адвокат считает попыткой оказать давление на суд. "Подобное поведение подрывает доверие гражданского общества к правосудию. Думаю, суд будет удивлен фактами, которые были проигнорированы прокуратурой и следствием", – отметил юрист.

По словам адвокатов, за все эти годы следствие так и не удосужилось представить реальные доказательства вины их подзащитной. Адвокаты в период следствия при помощи специалистов сделали техническое заключение и доказали, что участки, в хищении которых обвиняют Александру, государству в лице Рослесхоза не принадлежат.

Однако назначенная в рамках следствия землеустроительная экспертиза не согласилась с заключением. При этом обвинение указывает стоимость этих участков по землям населенных пунктов – 158 миллионов рублей.

"Хотя те же эксперты, которые проводили экспертизу в рамках следствия, сказали, что стоимость земель – 54 тысячи рублей. Но это никому не интересно", – удивляется адвокат Тамара Шустрова.

Более того, следствие так и не доказало, что Лисицына была знакома с другими обвиняемыми, отмечает защита. "Никаких данных об их контактах представлено не было. Их и не могло быть, потому что Александра никогда с этими лицами не встречалась и не была знакома", – говорит Шустрова.

Почему же, несмотря на отсутствие доказательств, многодетную мать упорно подводят под статью? Шота Горгадзе не исключил, что некоторые люди преследует корыстный интерес в этом деле. "Кто-то пытается добиться своих результатов, которые ничего общего с законом не имеют", – возмущается юрист.

В ближайшее время защита намерена предъявить ходатайство о смягчении режима домашнего ареста. Александре необходима медицинская помощь, но сейчас она не имеет даже возможности подышать свежим воздухом, указывают адвокаты.