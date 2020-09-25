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Общество

Германия готовится вернуть России тысячи икон

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Германия готовится передать России порядка трех тысяч икон, которые были изъяты на немецкой границе, передает "Царьград". Отмечается, что сотрудничество по этому вопросу между двумя странами проходит по линии Интерпола. В российских правоохранительных органах отметили, что подобным образом на Родину уже вернулись свыше 250 различных предметов, представляющих историческую и культурную ценность. В частности, речь идет об иконах, написанных в промежутке от XV до XIX веков.

Автор: 25 сентября 2020, 11:07 Источник: Царьград ✓ Надежный источник

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