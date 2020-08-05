Верят всему на слово: выявлены схемы обмана пенсионеров в банках

Этим летом многие пенсионеры столкнулись с обманом банками. Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников объяснил, как не попасть в неприятную ситуацию.



На сегодняшний день можно выделить несколько схем обмана банками пенсионеров. К сожалению, пожилые люди чаще всего попадаются на уловки ушлых менеджеров.

Первая схема – это повышение процентной ставки по кредитам или ее уменьшение по вкладам в одностороннем порядке.Вторая схема – продажа под видом вкладов различных страховых продуктов. Третья – это подключение автоплатежей. Четвертая схема – это доплата за премиальные банковские продукты. И, наконец, пятая – это страхование денег.

По словам Петра Гусятникова, нередко сотрудники банков просто вводят пенсионеров в заблуждение. Хорошо, если человек, приходя в банк, принимает решение взвешенно и осознанно. Но на практике, как правило, доверчивых клиентов просто дурят, навязывая ненужные им услуги.

"Пенсионеры, как правило, верят всему на слово, не читая договоры и тем более сноски в них", – цитирует эксперта Life.ru. В итоге многие просто лишаются части своей и без того небольшой пенсии. Юрист объяснил, что современные менеджеры – это продавцы, у которых есть четкие планы продаж.

Несмотря на все ухищрения, все же есть возможность избежать обмана банками. По словам Петра Гусятникова, с 1 января 2018 года у покупателей страховки появилась возможность отказаться от ненужной услуги в течение 14 дней. Единственная возможность не попадаться на уловки – отказываться от всех дополнительных предложений.

