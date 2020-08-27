"Дни.ру" дарят подарки: лебедка RockWinch

Лебедка RockWinch на сделана по классической технологии с использованием проверенных инженерных решений. Изготовлена из высококачественных материалов. Данная лебедка является одной из лучших среди многообразия предложений на рынке.
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❗️ВНИМАНИЕ❗️КОНКУРС ⠀ Дарим лебедку RockWinch из высококачественных материалов. ⠀ Подробности на сайте в шапке профиля! ⠀ Чтобы победить, достаточно выполнить 3 простых условия: ▪️Отметьте в комментариях к публикации как можно больше ваших друзей ▪️Подпишитесь на @dniru и @4x4_club ▪️Поставьте лайк этой публикации ⠀ Подробнее о конкурсе в шапке профиля ☝��Больше комментариев – больше шансов победить! Итоги подведем 31 августа! ⠀ #конкурс #розыгрыш
Больше комментариев – больше шансов победить! Итоги подведем 31 августа в 16.00. Участвуйте в нашем конкурсе!
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