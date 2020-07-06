Инфекционист высказался об опасности вспышки бубонной чумы в России

На днях СМИ сообщили, что смертельную инфекцию выявили у двух жителей западного региона Монголии. Один случай заражения бубонной чумой зарегистрирован в автономном районе на севере Китая.
В беседе с радио "Говорит Москва" Жемчугов отметил, что россиянам не стоит беспокоиться. В восточных странах регулярно появляются инфицированные. Очаги бубонной чумы также фиксируются в России, в частности в Иркутской области, на Алтае и в Туве.
По его словам, в Китае и Монголии есть специальные службы, которые имеют многолетний опыт борьбы с опасным заболеванием. В ближайшее время в этих странах проведут массовую вакцинацию и введут строгий карантин.
Инфекционист добавил, что источником бубонной чумы являются млекопитающие – сурки и суслики. Все инфицированные употребили их мясо в пищу. Отмечается, что подхватить заболевание можно и при разделке туши.
Напомним, что инфекции в России делятся на четыре группы патогенности. Бубонная чума относится к первой, самой опасной, где скорость распространения и уровень смертности очень высоки. Коронавирус относится ко второй.
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