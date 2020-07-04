Умер самый старый кот в мире

Кот-рекордсмен по кличке Раббл ушел из жизни. Если переводить его возраст на человеческий, то питомец дожил почти до 150 лет.



Мейн-кун по кличке Раббл проживал с британкой Мишель Херитедж. Любимый домашний зверек заменил женщине ребенка – она очень заботилась и бережно ухаживала за котом. Ставший полноценным членом семьи питомец дожил до 31 года. По человеческим меркам это равнозначно почти 150-летнему возрасту.

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Мишель Херитедж рассказала, что обзавелась любимцем благодаря друзьям – очаровательного котенка британке подарили на ее 20-летие. Мишель очень любит животных и окружает их настоящей заботой. Еще один питомец женщины – кошка по кличке Мег тоже умерла в весьма почтенном возрасте – животное ушло из жизни в 25 лет.

По мнению британки, именно любовь и уход продлили жизнь ее домашних любимцев. По ее словам, Раббл был абсолютно здоров – он умер от старости. В последние дни кот перестал есть. Однажды, как это принято у кошек, ушел из дома умирать.

При этом британка никогда не гонялась за славой и не стремилась попасть в Книгу рекордов Гиннеса. Она просто любила своего питомца, почетные титулы не интересовали женщину.

Отметим, до Раббла самой старой кошкой считалась 38-летняя Крем Пафф из американского штата Техас. Она родилась 3 августа 1967 года и прожила до 6 августа 2005-го.



