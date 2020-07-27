В Роскачестве назвали способ уберечь хлеб от плесени

Специалисты Роскачества рассказали, как правильно хранить хлеб, чтобы на нем не образовалось плесени. Эксперты напомнили, что заплесневелый хлеб может вызвать аллергию и такие заболевания как астма и аспергиллез.
Появлению плесени способствуют влажность и негерметичность упаковки. Чтобы хлеб хранился дольше, специалисты рекомендуют держать его вдали от сырых и теплых мест. Важно, чтобы хлебница находилась как можно дальше от плиты, холодильника и окон, а также чтобы на нее не попадали солнечные лучи.
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