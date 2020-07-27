Врач рассказал о необходимости плача для мужчин

Психиатр Евгений Фомин считает, что мужчинам необходимо плакать для сохранения психического здоровья. По словам врача, слезы помогают справиться со стрессом.
Фомин отметил, что мужчинам, которые сдерживают эмоции, тяжелее бороться с жизненными трудностями. Медик обратил внимание: вместе со слезами организм избавляется от токсинов и веществ, которые способствуют стрессу.
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