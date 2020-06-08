Россияне смогут отдохнуть на пляже с черным песком на Камчатке

Уникальный Халактырский пляж на Камчатке, знаменитый своим черным песком, может стать зоной отдыха. Администрация Петропавловска-Камчатского планирует открыть у побережной зоны городской парк.
Необычный цвет пляж получил благодаря извержениям расположенных неподалеку вулканов. Прежде черный песок использовался в промышленных целях, однако это не нравилось местным жителям. В настоящее время власти города планируют проложить дорогу до пляжа и обустроить парковую территорию.
Популярные темы форума
Рифмы для тети Ли
Зачем Путин меняет Конституцию?
Русские
Всё таки кто тут осведомительница
Зачем Путин меняет конституцию(продолжение не моей темы)
Самый некрасивый политик
Кто такой Клава??
Виталиночка стала копией 🐞 Монро ?
Почему у Путина снизился рейтинг?
Почему женщина становится страшная