Синоптик назвал сроки начала купального сезона в России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что во многих регионах страны купальный сезон начнется в начале следующей недели. Так, вода в Москве-реке прогреется до 19 градусов уже на выходных.
Температура воды у побережья Черного моря в настоящее время составляет около 17-18 градусов. Однако Вильфанд отметил, что уже через неделю она повысится до 20 градусов, что является безопасным показателем для купания.
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