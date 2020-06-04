Собянин сделал заявление о возвращении к прежнему образу жизни

С каждым днем в Москве фиксируется меньше зараженных коронавирусом граждан. Такие наблюдения вселяют надежду, что в скором времени все встанет на свои места и можно будет вновь наслаждаться полноценной жизнью. Однако мэр столицы Сергей Собянин сделал неутешительные прогнозы.

Сергей Собянин считает, что к прежней жизни москвичи смогут вернуться лишь через год. Носить маски и перчатки нужно будет до тех пор, пока не появится вакцина от коронавируса. Таким образом, градоначальник предположил – снятие последних ограничений состоится, в лучшем случае, в октябре этого года, а в худшем – в феврале 2021-го.

Что касается база электронных пропусков, то она в дальнейшем будет уничтожена, отметил мэр столицы. Собянин доволен, насколько ответственно жители Москвы подошли к режиму самоизоляции. Во многом благодаря людям, которые соблюдают карантин, врачи справились с нагрузкой, пишет телеканал "360"

Напомним, карантин в Москве начал действовать 29 марта. Тогда речь шла о недельном режиме самоизоляции, однако из-за ухудшения обстановки его продлевали каждые две недели. Кроме того, в столице продолжают действовать масочный и пропускной режимы. Согласно последним данным, режима самоизоляции закончится 14 июня.

За три месяца в Москве было зафиксировано свыше 187 тысяч случаев заражения коронавирусом. Скончались от COVID-19 более 2,6 тысяч человек, выздоровели – порядка 92 тысяч.