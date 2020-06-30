Анонсировано новое обращение Путина к россиянам

Во время беседы с журналистами пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил: "Давайте так. Я не то что не исключаю, тогда уже так скажу. Да, действительно, сегодня президент обратится с телеобращением к россиянам". Он добавил, что российский лидер выступит около 14:00 мск.
Предполагалось, что во время обращения Путин поблагодарит граждан за участие в голосовании по поправкам к Конституции. Вероятно, президент также пояснит, насколько необходимо изменить основной закон государства.
Последнее выступление Владимира Путина состоялось на прошлой неделе, 23 июня. Президент России сообщил, что с 1 января 2021 года ставка НДФЛ для граждан с годовым доходом в пять миллионов рублей составит 15% вместо 13%. Вырученные средства будут тратиться на операции детей, которые страдают редкими заболеваниями.
Напомним, что 1 июля – последний день голосования по поправкам к Конституции. Если большинство граждан проголосуют за, Владимир Путин сможет претендовать на пост президента в 2024 году. Во время беседы с журналистом Павлом Зарубиным российский лидер пояснил, хочет ли он баллотироваться вновь. Об этом писали "Дни.ру".
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