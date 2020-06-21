Путин сделал заявление о выдвижении на пост президента в 2024 году

Владимир Путин лишь допускает возможность, что в 2024 году он вновь станет кандидатом на пост президента России. Правда, это будет зависеть от Конституции, ведь через несколько недель в стране пройдет голосование по поправкам в Основной закон государства.
"Не исключаю возможности этого, если это возникнет в Конституции. Возможности баллотироваться. Посмотрим. Там видно будет", – сказал Владимир Владимирович во время беседы.
Кроме этого, Путин уверен, что через два года "на разных уровнях власти", если он не пойдет на еще один срок, может начаться ажиотаж и все будут гадать, кто же станет его преемником. По мнению президента, нужно заниматься работой, а не "рыскать глазами".
Напомним, Путин уверен в том, что подавляющее большинство жителей России считают поправки в Конституцию необходимыми. Так или иначе, президент призвал граждан принять активное участие в предстоящем голосовании.
Голосование по поправкам в Конституцию России состоятся 1 июля. Этот день станет выходным для жителей страны.
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