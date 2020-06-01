94-летняя Елизавета II оседлала коня и вызвала переполох

Королева Великобритании Елизавета II впервые за долгое время с начала пандемии коронавируса появилась на публике. Она совершила прогулку по парку рядом с Виндзорским замком.

Монаршая особа прокатилась на пони по кличке Фелл. Фото, на которых Елизавета II запечатлена верхом, размещены на странице королевской семьи в "Инстаграм".



Ее Величество отправилась на прогулку в розовой косынке, твидовом пиджаке и белых перчатках. Даже в условиях карантина она тщательно следит за стилем.

Снимки вызвали переполох в Сети. Подданные Елизаветы II обрадовались, увидев, что та находится в хорошей физической форме. К слову, королева с детства любит верховую езду и часто совершает прогулки по парку рядом с Виндзорским замком.

Елизавета II живет в Виндзоре с конца марта вместе со своим мужем, принцем Филиппом. Во время пандемии коронавируса члены британской королевской семьи поддерживают связь с поданными посредством видеосвязи.

Напомним, что в начале года Меган Маркл и принц Гарри отказались от королевских обязанностей. Официально "мегзит" вступил в силу 1 апреля. Елизавета II очень расстроилась из-за решения внука и его жены.

