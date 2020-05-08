Познер обругал рассказавшего о чипировании людей Михалкова

После выхода программы "Бесогон" о чипировании людей на Никиту Михалкова обрушились как восторженные комментарии пользователей Сети, верящих в эту и во многие другие теории заговора, так и весьма жесткие реплики со стороны скептиков. Во втором лагере оказался, в частности, журналист Владимир Познер.
Он нашел в словах Никиты Михалкова о планах Билла Гейтса чипировать людей "колоссально много" лжи. При этом, уверен Владимир Познер, сам режиссер в то, что говорит, не верит. "У него есть совершенно определенная цель", – цитирует URA.Ru журналиста. Он считает, что у автора "Бесогона" есть некая скрытая стратегическая задача, для выполнения которой он и рассказывает об этой теории заговора.
Кроме того, Владимир Познер заявил, что программу он смотрел с отвращением, но не может не отметить профессионализма Никиты Михалкова. Однако именно это и вызвало наибольшее возмущение журналиста.
Какая именно цель заставила Никиту Михалкова рассказать о чипировании людей и соответствующих планах Билла Гейтса, Владимир Познер ответить затруднился. Он предложил интересующимся самостоятельно задать этот вопрос режиссеру.
Напомним, о чипировании людей Никита Михалков рассказал в эфире программы "Бесогон". Он заявил, что якобы Билл Гейтс зарегистрировал патент на технологию, позволяющую после вживления некоего устройства не только следить за человеком, но и управлять им. В Сети неоднозначно восприняли такое откровение.
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