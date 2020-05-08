Познер обругал рассказавшего о чипировании людей Михалкова

Журналист Владимир Познер в эфире программы "Живой гвоздь" на радио "Эхо Москвы" обругал режиссера Никиту Михалкова за его выпуск программы "Бесогон", который был посвящен чипированию людей. Он выразил уверенность, что тот действовал, исходя из неких скрытых мотивов.

После выхода программы "Бесогон" о чипировании людей на Никиту Михалкова обрушились как восторженные комментарии пользователей Сети, верящих в эту и во многие другие теории заговора, так и весьма жесткие реплики со стороны скептиков. Во втором лагере оказался, в частности, журналист Владимир Познер.

Он нашел в словах Никиты Михалкова о планах Билла Гейтса чипировать людей "колоссально много" лжи. При этом, уверен Владимир Познер, сам режиссер в то, что говорит, не верит. "У него есть совершенно определенная цель", – цитирует URA.Ru журналиста. Он считает, что у автора "Бесогона" есть некая скрытая стратегическая задача, для выполнения которой он и рассказывает об этой теории заговора.

Кроме того, Владимир Познер заявил, что программу он смотрел с отвращением, но не может не отметить профессионализма Никиты Михалкова. Однако именно это и вызвало наибольшее возмущение журналиста.

Какая именно цель заставила Никиту Михалкова рассказать о чипировании людей и соответствующих планах Билла Гейтса, Владимир Познер ответить затруднился. Он предложил интересующимся самостоятельно задать этот вопрос режиссеру.

Напомним, о чипировании людей Никита Михалков рассказал в эфире программы "Бесогон". Он заявил, что якобы Билл Гейтс зарегистрировал патент на технологию, позволяющую после вживления некоего устройства не только следить за человеком, но и управлять им. В Сети неоднозначно восприняли такое откровение.