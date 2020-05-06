Жуткие подробности смерти миллиардера Дмитрия Босова

В жизни 52-летнего предпринимателя, казалось бы, ничего не предвещало беды. Его состояние составляло около миллиарда долларов по оценке Forbes.

О том, что Дмитрий Босов совершил самоубийство, СМИ сообщили несколько его знакомых. По данным журналистов, инцидент произошел в ночь с 5 на 6 мая,

Представители правоохранительных органов сообщили репортерам, что как раз в это время в полицию поступило сообщение о суициде в подмосковном поселке Усово, где проживал предприниматель. Позже в управлении Следственного комитета России по Московской области подтвердили, что Босов покончил с собой, передает телеграм-канал Mash.

Стражи порядка сообщили, то тело бизнесмена было найдено его родственниками на территории его участка. В доме Дмитрия Босова обнаружили пистолет Glock 19 Gen 4. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Основным активом предпринимателя была группа "Сибантрацит" – крупнейший в России производитель металлургических углей. Кроме того, Босов являлся совладельцем УК "ВостокУголь". В 2019 году он занимал 102 место в списке самых богатых россиян.