Жуткие подробности смерти миллиардера Дмитрия Босова

О том, что Дмитрий Босов совершил самоубийство, СМИ сообщили несколько его знакомых. По данным журналистов, инцидент произошел в ночь с 5 на 6 мая,
Представители правоохранительных органов сообщили репортерам, что как раз в это время в полицию поступило сообщение о суициде в подмосковном поселке Усово, где проживал предприниматель. Позже в управлении Следственного комитета России по Московской области подтвердили, что Босов покончил с собой, передает телеграм-канал Mash.
Стражи порядка сообщили, то тело бизнесмена было найдено его родственниками на территории его участка. В доме Дмитрия Босова обнаружили пистолет Glock 19 Gen 4. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Основным активом предпринимателя была группа "Сибантрацит" – крупнейший в России производитель металлургических углей. Кроме того, Босов являлся совладельцем УК "ВостокУголь". В 2019 году он занимал 102 место в списке самых богатых россиян.
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