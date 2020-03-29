В очаге коронавируса в Москве заметили миллиардера

Наибольшая концентрация больных коронавирусом в Москве логично оказалась в медицинском центре в коммунарке, куда со всего города свозят тех, кого затронула эпидемия. Заметили в стенах клиники и миллиардера Игоря Сосина.

По сообщению телеграм-канала Baza, российский миллиардер Игорь Сосин заразился коронавирусом и, как и многие его собратья по несчастью из Москвы, проходит лечение в медицинском центре в Коммунарке. Состояние предпринимателя врачи оценивают как удовлетворительное.

Как передает телеграм-канал 112, в российскую столицу Игорь Сосин прибыл частным рейсом из Франции. А спустя несколько дней с подозрением на коронавирус угодил в больницу.

Имя миллиардера Игоря Сосина попало в новостные заголовки уже не в первый раз. Печальную известность предпринимател приобрел благодаря своим сыновьям.

Старший сын Игоря Сосина Егор был признан виновным в убийстве собственной матери. Преступление произошло в декабре 2015 года в казанской гостинице "Корстон". Молодой человек, которому тогда было 19 лет, сперва до полусмерти избил женщину, а затем задушил ее шнуром от телефона. Экспертиза выявила у Егора Сосина психическое заболевание – в мае 2016 года он был отправлен в психиатрическую лечебницу.

Младший брат Егора Вячеслав также втянул Игоря Сосина в скандал, когда он оказался замешан в избиении охранником рэпера Гуфа. Якобы мальчику не понравилось, что музыкант выступил слишком коротко.

Напомним, коронавирус в Москвы с каждым днем демонстрирует все более быстрые темпы распространения. Пока подавляющее большинство заразившихся – вернувшиеся из-за границы туристы. Тем не менее, 29 марта стало известно о том, что число пациентов с подтвержденным диагнозом в столице превысило тысячу человек.