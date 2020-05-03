Слухи о массовом чипировании людей из-за коронавируса шокировали народ

Мировая пандемия коронавируса породила целый сонм теорий заговора, связанных с болезнью. Самой пугающей оказалась история о том, что якобы некие могущественные силы используют эпидемию как предлог для массового чипирования людей.

Несмотря на то, что Всемирная организация здравоохранения, национальные правительства большинства стан, в том числе и России, а также крупные международные объединения и корпорации регулярно предоставляют публике самую широкую информацию об эпидемии коронавируса, некоторые люди все равно уверены, что от них что-то скрывают. Кто-то думает, что от общественности таят правду о происхождении болезни, другие и вовсе считают, что никакой пандемии не существует.

Поверх всех этих заблуждений наслаивается естественный страх человека перед неизвестным, а также обострившееся беспокойство из-за карантинных мер и длительного пребывания в четырех стенах. Итогом стала версия о массовом чипировании людей, которое якобы уже началось.

Информация об этом стала появляться в Сети на специфических ресурсах, однако быстро покинула свои резервации для сетевых сумасшедших и затронула простых людей. Молодежь неожиданно стала получать от своих пожилых родственников полные тревоги сообщения про опасность чипирования людей с яркими "доказательствами" – голосовыми сообщениями неизвестных людей, роликами, картинками с непонятными схемами и даже цитатами из Книги Откровения Ионана Богослова.

Более того, эту страшилку могли начать транслировать через официальные СМИ. Отдельную программу "БесогонТВ" Никита Михалков посвятил чипированию людей. К счастью, в вопросе быстро разобрались, и этот выпуск по телевидению показан не был.

Однако в Сети он остался, а снятие с эфира только убедило сторонников этой теории заговора в собственной правоте. "Все молчали....а Вы честно все сказали...Спасибо", "Аплодирую стоя. Теперь и вы в армии света, поздравляю", "Никита Сергеевич, хочу выразить благодарность. Такие передачи сейчас необходимы", "Пришел посмотреть после того,как "сняли" с эфира. Спасибо цензуре))", – откровенничали комментаторы на официальном ютуб-канале Никиты Михалкова.

И если многие люди пожилого возраста стали жертвами этой теории заговора, то молодежь и сетевые остряки восприняли это как очередной повод для шуток. Они заполонили социальные сети ироничными историями про чипирование людей, коллажами на эту тему, выдуманными историями и другими ситуативными шутками.

Девочки, записываемся на чипирование ������������������‍�� — Никита Лихачёв (@Niketas) May 2, 2020

Куда опаснее, что практически то же самое, но уже всерьез, продолжают транслировать новоявленные лидеры мнений. Каналами распространения служат чаты в "Вотсап", "Вайбер" и "Телеграм", комментарии под соответствующими роликами на "Ютуб" и другие социальные сети. Обеспокоенные граждане невольно окружают себя намеренно искаженной информацией, после чего оказываются в состоянии шока, и, поскольку ничего другого вокруг себя не видят, пребывают в полной уверенности, что им открылась правда о чипировании людей.

Кто верит в чипирование и 5g вышки? — Dmitriy (@d_vitaliev) May 3, 2020

Эпидемию коронавируса рано или поздно удастся победить. Однако мало кто сейчас задумывается о том, как долго придется бороться с последствиями пандемии. И массовая истерия и приверженность самым безумных теориям заговора, в том числе – вера в массовое чипирование людей, одна из таких ран, которые пандемия нанесла современному обществу.

а потом такие впечатлительные, как моя мама, начнут капать на мозг про чипирование pic.twitter.com/PdhECP3FZ5 — Пингвин хочет спать (@TatsyDi) May 2, 2020

Чипирование людей – теория заговора, которая возникла в XX веке, но с течением времени не теряющая, а лишь набирающая сторонников. Ее суть заключается в вере людей в то, что некие могущественные силы (обычно – какое-то мировое зло через своих "ручных" миллиардеров или национальные правительства. используемые в качестве прикрытия) поставили своей целью вживить всему населению земли некие чипы для слежения и, возможно, контроля.

Доказательства своей правоты теория о массовом чипировании людей берет не только в фантастической литературе, но и даже в священных текстах. Например, этот страх тесно связан с ожиданиями Второго Пришествия Христа. В качестве аргумента используется цитата из 13 главы Книги Апокалипсиса Иоана Бгослова про печать антихриста и число зверя. В свое время это заставляло суеверных людей бояться паспортов, обычных печатей, номеров ИНН, банковских счетов и других способов государства и бизнеса вести учет. Теперь же многие сторонники теории заговора уверены, что речь идет вживляемых под кожу чипах.