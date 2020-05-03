Коронавирус Новости о Заворотнюк Дом-2 Форум Пропуск на время карантина

Топ новостей

"Мы прошли это испытание": дочь Заворотнюк выступила с сообщением
Наплевавший на коронавирус Лукашенко попался на чудовищной лжи
Какие осложнения грозят очнувшейся после комы Бабкиной
Россиян лишили последней надежды в борьбе с коронавирусом
"Не смеши народ": накрывшую стол на Пасху Собчак уличили в лицемерии
партнеры
Воскресенье
3 мая
Лента новостей
20:14
Слухи о массовом чипировании людей из-за коронавируса шокировали народ
18:41
Джиган резко осунулся после лечения от наркозависимости
18:23
15 лет разлуки: почему Стас Садальский не общается с Ларисой Удовиченко
18:08
Больше не сексуальная: Караулова предстала с волосатыми ногами
17:56
Родившая Миронова не избавилась от опасного пристрастия
17:52
"Сказка для бедных": выписанную из больницы Бабкину уличили в наглой лжи
17:52
Врач назвал единственный способ спасти Россию от коронавируса
17:51
Сухой паек для суровых времен: Кончаловский закупил консервов на три месяца
17:31
Звезда сериала "Сваты" удивила уникальными кадрами со съемок
17:17
Победитель шоу "Маска" тайно сделал пластическую операцию
16:53
"Рожать нужно в 18": Рудковскую крепко приложили за жесткое воспитание сына
16:41
Бабкина потратила на лечение баснословную сумму
16:26
"Время беспощадно": поклонники перепугались из-за внешности Андрея Губина
15:43
Адвокат поведала о происхождении многочисленных квартир у Федосеевой-Шукшиной
15:33
Пережила жуткий стресс: врач прописал Бабкиной успокоительное
15:08
"Кашель стоит оглушающий": подхватившая инфекцию Васильева ужаснулась ситуации в больнице
14:35
Надо будет усиливать: Попова рассказала о продлении карантина после майских праздников
14:03
"Беспомощный": стало известно о сокрушительном провале Зеленского
14:00
Пока россияне сидят на карантине: семья Фриске устроила шумную пирушку
13:32
"Сердце екнуло": Башаров встретился с отцом спустя 30 лет
13:16
Россияне ахнули от снимка Киркорова с братом-близнецом
13:00
Григорьев-Апполонов показал Ротару в экстремально короткой юбке
12:47
На седьмом месяце: вид беременной певицы Славы стал сенсацией
12:28
Спасибо коронавирусу: в Европе рассказали об отмене антироссийских санкций
12:27
Собчак вылила ушат помоев на оскандалившуюся Тодоренко
12:13
Степаненко объяснила исчезновение шоу "Еще не вечер" из эфира
11:48
Любовница Жигунова повторяет печальную историю Заворотнюк
11:15
Появились новые подробности о состоянии зараженного Мишустина
11:02
Лолита заявила об инопланетном происхождении коронавируса
10:57
"Мерзко, грубо": красавица-дочь Волочковой всполошила народ душераздирающими словами
10:42
Больше 10 тыс. за сутки: коронавирус в России поставил новый рекорд
10:30
Коронавирус: последние новости на сегодня, 3 мая 2020 года
10:29
Раритетные фото Алины Кабаевой продают за большие деньги
09:55
Выпуск "БесогонТВ" Михалкова про чипирование людей со скандалом сняли с эфира
08:33
От коронавируса в Москве умерли больше 700 человек
08:02
Корчевников рассказал о здоровье после слухов о коронавирусе
06:03
"Теперь уж не вернешь": Басков показал свиной пятачок вместо носа
04:11
Неухоженная Нетребко в одном халате вызвала недоумение
02:02
Вид скрючевшейся на полу Валерии вызвал вопросы
00:01
"Заласкай меня": отчаянная Чехова вывалила грудь ради поиска мужика
22:02
Звезда "Дом-2" Должанский устроил избиение в прямом эфире
20:05
Кадони прошелся по матке Малышевой после обнаружения ее дворца
18:19
Подробности четвертой женитьбы Андрея Макаревича
18:19
"Сходит с ума": обвиненная в алкоголизме Волочкова лишилась волос во время танца
18:00
Хабенский сбрил бороду в прямом эфире Первого канала
17:41
Вадима Казаченко не пустили к гробу звезды "Фристайла"
17:28
"Как дед старый": избранник Бабкиной резко сдал на фоне случившегося с певицей
17:27
Поклонники Киркорова пожаловались на “больной” вид короля эстрады
17:15
Главврач больницы в Коммунарке бьет тревогу о новом симптоме коронавируса
16:48
"Полна любви, предательств и боли": Заворотнюк неожиданно заговорила о личном
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Устроившей разборки с Разиным Кудрявцевой пророчат позорный провал
Выпуск "БесогонТВ" Михалкова про чипирование людей со скандалом сняли с эфира
Сама на себя не похожа: изменившаяся Фриске вызвала шок
Лолита заявила об инопланетном происхождении коронавируса
“Мне хочется кричать”: Бузова разрыдалась из-за отсутствия интимной жизни
Мария Шукшина требует немедленного ареста афериста Бари Алибасова
Общество

Слухи о массовом чипировании людей из-за коронавируса шокировали народ

Коронавирус неожиданно стал мощным стимулом для появления новых и развития старых теорий заговора. Чипирование людей - одна из них. Фото: Britta Pedersen/dpa/www.globallookpress.com/
Мировая пандемия коронавируса породила целый сонм теорий заговора, связанных с болезнью. Самой пугающей оказалась история о том, что якобы некие могущественные силы используют эпидемию как предлог для массового чипирования людей.
прочитано 305 раз

Несмотря на то, что Всемирная организация здравоохранения, национальные правительства большинства стан, в том числе и России, а также крупные международные объединения и корпорации регулярно предоставляют публике самую широкую информацию об эпидемии коронавируса, некоторые люди все равно уверены, что от них что-то скрывают. Кто-то думает, что от общественности таят правду о происхождении болезни, другие и вовсе считают, что никакой пандемии не существует.

ПО ТЕМЕ

Выпуск "БесогонТВ" Михалкова про чипирование людей со скандалом сняли с эфира

 Никита Сергеевич Михалков

Никита Сергеевич Михалков кинорежиссёр, актёр, сценарист и продюсер

Поверх всех этих заблуждений наслаивается естественный страх человека перед неизвестным, а также обострившееся беспокойство из-за карантинных мер и длительного пребывания в четырех стенах. Итогом стала версия о массовом чипировании людей, которое якобы уже началось.

Информация об этом стала появляться в Сети на специфических ресурсах, однако быстро покинула свои резервации для сетевых сумасшедших и затронула простых людей. Молодежь неожиданно стала получать от своих пожилых родственников полные тревоги сообщения про опасность чипирования людей с яркими "доказательствами" – голосовыми сообщениями неизвестных людей, роликами, картинками с непонятными схемами и даже цитатами из Книги Откровения Ионана Богослова.

Более того, эту страшилку могли начать транслировать через официальные СМИ. Отдельную программу "БесогонТВ" Никита Михалков посвятил чипированию людей. К счастью, в вопросе быстро разобрались, и этот выпуск по телевидению показан не был.

Однако в Сети он остался, а снятие с эфира только убедило сторонников этой теории заговора в собственной правоте. "Все молчали....а Вы честно все сказали...Спасибо", "Аплодирую стоя. Теперь и вы в армии света, поздравляю", "Никита Сергеевич, хочу выразить благодарность. Такие передачи сейчас необходимы", "Пришел посмотреть после того,как "сняли" с эфира. Спасибо цензуре))", – откровенничали комментаторы на официальном ютуб-канале Никиты Михалкова.

И если многие люди пожилого возраста стали жертвами этой теории заговора, то молодежь и сетевые остряки восприняли это как очередной повод для шуток. Они заполонили социальные сети ироничными историями про чипирование людей, коллажами на эту тему, выдуманными историями и другими ситуативными шутками.

Куда опаснее, что практически то же самое, но уже всерьез, продолжают транслировать новоявленные лидеры мнений. Каналами распространения служат чаты в "Вотсап", "Вайбер" и "Телеграм", комментарии под соответствующими роликами на "Ютуб" и другие социальные сети. Обеспокоенные граждане невольно окружают себя намеренно искаженной информацией, после чего оказываются в состоянии шока, и, поскольку ничего другого вокруг себя не видят, пребывают в полной уверенности, что им открылась правда о чипировании людей.

Эпидемию коронавируса рано или поздно удастся победить. Однако мало кто сейчас задумывается о том, как долго придется бороться с последствиями пандемии. И массовая истерия и приверженность самым безумных теориям заговора, в том числе – вера в массовое чипирование людей, одна из таких ран, которые пандемия нанесла современному обществу.

Чипирование людей – теория заговора, которая возникла в XX веке, но с течением времени не теряющая, а лишь набирающая сторонников. Ее суть заключается в вере людей в то, что некие могущественные силы (обычно – какое-то мировое зло через своих "ручных" миллиардеров или национальные правительства. используемые в качестве прикрытия) поставили своей целью вживить всему населению земли некие чипы для слежения и, возможно, контроля.

Доказательства своей правоты теория о массовом чипировании людей берет не только в фантастической литературе, но и даже в священных текстах. Например, этот страх тесно связан с ожиданиями Второго Пришествия Христа. В качестве аргумента используется цитата из 13 главы Книги Апокалипсиса Иоана Бгослова про печать антихриста и число зверя. В свое время это заставляло суеверных людей бояться паспортов, обычных печатей, номеров ИНН, банковских счетов и других способов государства и бизнеса вести учет. Теперь же многие сторонники теории заговора уверены, что речь идет вживляемых под кожу чипах.

Автор: 3 мая 2020, 20:14

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

"Беспомощный": стало известно о сокрушительном провале Зеленского
В Кремле высказались об уходе Мишустина после новостей о коронавирусе: Ерунда
Зараженные коронавирусом политики: кто пострадал от смертельной инфекции
Скандальное решение Зеленского назвали причиной распада Украины

Шоу-бизнес

Джиган резко осунулся после лечения от наркозависимости
15 лет разлуки: почему Стас Садальский не общается с Ларисой Удовиченко
Больше не сексуальная: Караулова предстала с волосатыми ногами
Родившая Миронова не избавилась от опасного пристрастия

Проишествия

Обнищавшие украинские крестьяне устроили бунт из-за коронавируса
Есть пострадавший: на юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу
Разнесли вдребезги: бандиты навредили бывшему мужу Пугачевой
"Состоял на учете в психдиспансере": житель Рязани расстрелял пятерых человек из-за шума

Lifestyle

Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
В театре Миронова несовершеннолетний покончил с собой из-за неразделенной любви к парню
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Шоу-бизнес

На седьмом месяце: вид беременной певицы Славы стал сенсацией

Певице страшно думать, что будет дальше
Шоу-бизнес

"Мерзко, грубо": красавица-дочь Волочковой всполошила народ душераздирающими словами

Наследница балерины оказалась крайне талантлива
Шоу-бизнес

Собчак вылила ушат помоев на оскандалившуюся Тодоренко

Звезда сделала громкое заявление
Шоу-бизнес

Григорьев-Апполонов показал Ротару в экстремально короткой юбке

Поклонники в восторге

Гороскоп

Совет на выходные, 1-5 мая 2020 года
Гороскоп на сегодня, 1 мая 2020 года
Гороскоп на неделю с 4 по 10 мая 2020 года
Гороскоп на 30 апреля 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Агент заступился за Медведеву после скандала
"Жуть, конечно": посиневшая Исинбаева вызвала отвращение
"Не хочу никому лизать задницу": Ягудин высказался об отношениях с Плющенко
Денег не хватало даже на проезд: Загитова попала в тяжелую ситуацию

Регионы

"Всю заразу пропускают": происходящее на Крымском мосту привело в ужас
Леденящие душу подробности взрыва дома в Орехово-Зуево
Сухой закон на самоизоляции: россиян удивило новое ограничение от якутских властей
Вдобавок к коронавирусу: в России зафиксирована вспышка опасной инфекции
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+