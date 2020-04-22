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Общество

"Уже окончательно": Соловьев вышвырнул украинца из студии

Владимир Соловьев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Владимир Соловьев выгнал из студии программы "Вечер" на телеканале "Россия 1" украинского эксперта Вячеслава Ковтуна. Ведущий подчеркнул, что на этот раз его решение – окончательное.
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В разгар эпидемии коронавируса в России остаться без привычного способа заработка – такой страх терзает многих больше месяца. Испытать его пришлось и украинскому эксперту Вячеславу Ковтуну.

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 Владимир Рудольфович Соловьев

Владимир Рудольфович Соловьев журналист, ведущий программ

Политолога выгнали из студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" после спора о действиях сотрудников правоохранительных органов на несанкционированном митинге во Владикавказе. Журналист прогнал эксперта "домой, в Киев".

Владимир Соловьев и раньше выгонял Вячеслава Ковтуна из студии, однако потом давал слабину и разрешал ему принимать участие в съемках. На этот раз он пообещал не повторять своих ошибок. "Это уже окончательно – домой", – подчеркнул ведущий.

Ковтун – частый гость политических ток-шоу на российском телевидении, отстаивающий украинскую позицию по любому вопросу и не забывающий высмеивать российскую точку зрения. По слухам, он успел заработать своими походами на квартиру в Москве.

За это время украинский эксперт прижился в мире российского телевидения и стал регулярным участником скандалов в эфире. Несчастному приходится терпеть оплеухи от вышедших из себя оппонентов, выслушивать оскорбления и извергать крепкие словечки, а в финале – бежать из студии. И все это в обмен на подачки от каналов, которых едва хватает на элитную недвижимость в Москве, дорогие костюмы и обеды в ресторанах.

Теперь Вячеслав Ковтун избавлен от этого тяжкого бремени. По крайней мере – в отношении программы Владимира Соловьева на телеканале "Россия 1".

Автор: 22 апреля 2020, 10:11

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Джульетта Цветкова (Итчель)
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Извините, продолжение обращения к Владимиру Рудольфовичу! Сразу поясняем, что Ковтун Вячеслава не знаем. ОЧЕНЬ просим, Вас простите его. Он заблудшая овца. Мы пока не можем открыть глаза Украине, а Вячеслав часть того народа. Хотим, чтобы именно в вашей передаче его вразумили. Чуточку терпения. Простите его. Верните на путь истинны. С тем кланяемся. Два пенсионера.
Джульетта Цветкова (Итчель)
Ответить
Здравствуйте, Уважаемый и даже очень, Владимир Рудольфович! К Вам обращаются два обыкновенных пенсионера. Позвольте небольшое отступление- знаем, что не одни во всем мире, кто гордится Вашей передачей "Вечер с Владимиром Соловьевым. Ждем скорейшего прохождения выходных, чтобы вновь быть телевизионными гостями на Вашей передаче. Если что-то не понятно-знаем, что именно Соловьев нам поздним вечером, разъяснит. ГОСТИ у Вас разные, у каждого своя точка зрения. Мы хотим признаться в огромной любви и рады тому, что наша Родина- РОССИЯ. Мы законопослушные граждане. Выполняем предписания Государства.
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