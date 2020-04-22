"Уже окончательно": Соловьев вышвырнул украинца из студии

В разгар эпидемии коронавируса в России остаться без привычного способа заработка – такой страх терзает многих больше месяца. Испытать его пришлось и украинскому эксперту Вячеславу Ковтуну.
Политолога выгнали из студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" после спора о действиях сотрудников правоохранительных органов на несанкционированном митинге во Владикавказе. Журналист прогнал эксперта "домой, в Киев".
Владимир Соловьев и раньше выгонял Вячеслава Ковтуна из студии, однако потом давал слабину и разрешал ему принимать участие в съемках. На этот раз он пообещал не повторять своих ошибок. "Это уже окончательно – домой", – подчеркнул ведущий.
Ковтун – частый гость политических ток-шоу на российском телевидении, отстаивающий украинскую позицию по любому вопросу и не забывающий высмеивать российскую точку зрения. По слухам, он успел заработать своими походами на квартиру в Москве.
За это время украинский эксперт прижился в мире российского телевидения и стал регулярным участником скандалов в эфире. Несчастному приходится терпеть оплеухи от вышедших из себя оппонентов, выслушивать оскорбления и извергать крепкие словечки, а в финале – бежать из студии. И все это в обмен на подачки от каналов, которых едва хватает на элитную недвижимость в Москве, дорогие костюмы и обеды в ресторанах.
Теперь Вячеслав Ковтун избавлен от этого тяжкого бремени. По крайней мере – в отношении программы Владимира Соловьева на телеканале "Россия 1".
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