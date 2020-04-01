В думский буфет могут вернуть алкоголь?

На днях известный врач Евгений Комаровский назвал состав аптечки, которая должна быть у каждого в период вирусной эпидемии. Кроме жаропонижающих и регидратирующих средств, в нее неплохо бы добавить и коньяк – не более 50 граммов, пошутил доктор. На этом фоне недавняя полемика про коньяк депутата Госдумы Натальи Поклонской и начинающего политика Сергея Шнурова выглядит совсем по-другому.



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