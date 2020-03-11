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Общество

На карьере блогера-фармацевта после банной вечеринки в Москве поставили крест

Екатерина Диденко. Фото:instagram.com/didenko.katerina
Фешен-продюсер Екатерина Волкова осудила Екатерину Диденко за то, что та наживается на трагедии после банной вечеринки. При этом эксперт считает, что вдова испортила себе профессиональное будущее.
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Собеседница "Дни.ру" отметила, что страшная трагедия на банной вечеринке с сухим льдом обернулась для блогера поводом набрать аудиторию и неплохо подзаработать. "Блог-дива решила обменять жизнь мужа и друзей, святую память о них на миллионы рублей в свой карман", – раскритиковала фешен-продюсер фармацевта.

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 Эксклюзив

Сюжеты Эксклюзив

По ее словам, поворачивать любую ситуацию в свою пользу и выжимать максимум из случившегося – хороший навык, к тому же, за эксклюзив СМИ платят втридорога. "Пиар удался, но вот только на карьере медика теперь уже точно можно ставить крест", – вынесла вердикт вдове Екатерина Волкова. 

Она напомнила, что Екатерина Диденко называет себя "аптечным ревизорро" и "провизором" и дает в своем блоге в том числе медицинские советы. "Меня лично она мотивирует. Мотивирует никогда в жизни больше не болеть, не иметь поводов обращаться в аптеку, не иметь ни малейшего шанса попасть к такому специалисту!" – заключила эксперт.

Как писали "Дни.ру", ранее стало известно, что за участие в шоу "Пусть говорят" Екатерине Диденко, у которой погибли муж и друзья на банной вечеринке, заплатили сумму с шестью знаками.

Напомним, 28 февраля блогер с компанией отмечала свой день рождения в одном из банных комплексов Москвы. Для развлечения в бассейн высыпали 25 килограммов сухого льда. Произошла химическая реакция – выделилось много углекислого газа. В результате погибли три человека, в том числе Валентин Диденко, передает "Царьград".

По основной версии, люди потеряли сознание из-за недостатка кислорода, вытесненного CO2. Есть и предположение, что возможной причиной гибели людей на банной вечеринке стал отек легких.

Автор: 11 марта 2020, 06:12

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