На карьере блогера-фармацевта после банной вечеринки в Москве поставили крест

Собеседница "Дни.ру" отметила, что страшная трагедия на банной вечеринке с сухим льдом обернулась для блогера поводом набрать аудиторию и неплохо подзаработать. "Блог-дива решила обменять жизнь мужа и друзей, святую память о них на миллионы рублей в свой карман", – раскритиковала фешен-продюсер фармацевта.

По ее словам, поворачивать любую ситуацию в свою пользу и выжимать максимум из случившегося – хороший навык, к тому же, за эксклюзив СМИ платят втридорога. "Пиар удался, но вот только на карьере медика теперь уже точно можно ставить крест", – вынесла вердикт вдове Екатерина Волкова.