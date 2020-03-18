У губернатора Псковской области заподозрили коронавирус

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил об уходе на карантин. Политик обнаружил у себя признаки острой респираторной инфекции и сдал тест на коронавирус.
"Рисковать здоровьем своих коллег и жителей области не имею права", – написал Ведерников на своей странице в "Инстаграм". Губернатор добавил, что администрация будет работать в обычном режиме.
Политик также отметил, что в Псковской области пока не было зафиксировано ни одного случая заражения китайским коронавирусом. Однако для профилактики все учебные заведения ушли на каникулы преждевременно, сообщает РИА ФАН.
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