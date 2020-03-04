Стало известно о крупном гонораре устроившего смертельную вечеринку блогера

Как известно, некоторые герои ток-шоу получают гонорар за присутствие и рассказы в эфире. Речь идет о таких передачах, как "Пусть говорят", "Прямой эфир", "Звезды сошлись" и подобных. Сколько продюсеры заплатят главным лицам выпуска зависит от того, насколько тема горяча. Также сумма увеличивается, если конкуренты готовы переманить к себе героя.
Так случилось и с блогером Екатериной Диденко, которую просили рассказать подробнее о смертельной вечеринке в банном комплексе. Из-за сухого льда там погибли трое человек, включая мужа девушки. Еще трое получили химические ожоги. После случившегося блогер активно вела прямые эфиры в "Инстаграм", что уже вызывало недоумение у общественности. Многие не понимали, как можно заниматься социальными сетями после такой трагедии.
Присутствие Екатерины в эфире Первого канала также ошарашило зрителей. Но, как оказалось, можно говорить о чем угодно, если речь идет о крупной сумме денег, даже если это смерть близких людей. Диденко немного оправилась после случившегося и на всю страну поделилась своим чувствами, переживаниями, подробностями того злополучного вечера. Весь рассказал "аптечного ревизорро" стоил 1,4 миллиона рублей. Первому каналу пришлось раскошелиться, чтобы Екатерина не пошла со своей историей к Андрею Малахову на "Россия 1".
Продолжая раскрывать свою душу перед многомиллионной аудиторией, Екатерина опубликовала снимок, где изображен поминальный портрет и стоящие в вазе четыре гвоздики. Поклонники призывают блогера одуматься и не делать слишком много публикаций о смерти мужа и друзей.
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ
Популярные темы форума
Проголосуем? Кто считает красивой Виталину Цымбалюк - Романовскую?
Кого еще тошнит от стариков?..
Хотел сына, а родилась дочь
Россия
Клонирование
Чё вы такие тупые а?
Почему хохлушки всюду преуспели? А другие не везет?
Нью
Комплекс неполноценности...
Дочь влюбилась в старика