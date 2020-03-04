Стало известно о крупном гонораре устроившего смертельную вечеринку блогера

За появление на шоу "Пусть говорят" блогеру Екатерине Диденко, у которой погибли муж и друзья на вечеринке в бане, заплатили крупную сумму. Инсайдеры сообщают, что речь идет о шестизначной сумме.

прочитано 38 раз