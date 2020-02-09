День рождения домового: что нельзя делать 10 февраля

История святого
В православных церквях верующие 10 февраля вспоминают жившего в IV веке христианского подвижника Ефрема Сирина. Этот святой канонизирован в лике преподобных. О жизни Учителя Церкви, молитвах и его наследии читайте в материале на "Яндекс.Дзен".
Ефремов день: народные приметы
У 10 февраля в народном календаре сохранилось множество названий. К имени почитаемого в этот день святого прибавляли такие эпитеты, как сверчковый заступник, запечник и прибаутник, а также ветродуй.
С ветром была связана примета, по которой наши предки пытались предсказать погоду летом. Считалось, что если погода ветреная, то лето будет дождливым.
Запреты на 10 февраля
Этот день народ пытался встретить и провести в чистоте не только по отношению к своему жилищу, но и к душе. Так, в это время действовал запрет на ругань.
Считалось, что нельзя не просто сквернословить, но и провоцировать скандалы с другими людьми. Еще один запрет касался насекомых в домах людей – их нельзя было убивать.
День рождения домового: необычные традиции
Обычай встречи дня рождения домового явно идет вразрез с православными представлениями о том, какой праздник 10 февраля. Тем не менее, в народной памяти он сохранился именно в таком качестве.
Простой люд был уверен, что именно сегодня этот противоречивый дух может показаться людям. К его приходу хозяйки тщательно готовились – наводили порядок, а некоторые и оставляли на кухне кашу специально для домового.
Считалось, что если домовой останется недоволен качеством уборки, то может начать проказничать – бить посуду, разбрасываться вещами, а то и вовсе сбежать из такого дома. Несмотря на всю противоречивость своей фигуры, домовой считался в народе защитником от обитающих снаружи злых сил, поэтому такой поворот событий крестьян пугал, а не радовал.
Именины 10 февраля
- Варфоломей,
- Владимир,
- Георгий,
- Ефрем,
- Игнатий,
- Исаак,
- Леонтий,
- Ольга,
- Палладий,
- Плутодор,
- Феодосий,
- Федор,
- Хариса.