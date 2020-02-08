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Общество

Златоустьев огонь: 9 февраля верующие вспоминают новомучеников

Фото: pixabay.com
В 2020 году важный и трагический церковный праздник, именуемый Собором новомучеников и исповедников Церкви Русской, выпадает на 9 февраля. В народе же вспоминают Иоанна Златоуста, а также готовятся к неделе о мытаре и фарисее.
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История праздника

Дата почитания памяти православных, принявших мученическую смерть или подвергшихся гонениям после революции 1917 года, связана с 7 февраля. Эта дата выбрана в память о расстрелянном митрополите Киевском Владимире.

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 Православные праздники

Сюжеты Православные праздники

Церковный праздник отмечается в воскресенье. Если поминовение митрополита Владимира выпадает на последний день недели, то высчитывать ничего не нужно. Если же это число выпадает на понедельник, вторник или среду, то Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской назначается на предыдущее воскресенье.

Если 7 февраля выпадает на четверг, пятницу или субботу, то день поминовения усопших устраивают в последующее воскресенье. Именно такая ситуация сложилась в 2020 году.

Работу по сбору информации о верующих и служителях церкви, пострадавших от репрессий Советской власти вела, главным образом, Русская православная церковь за границей. В СССР утверждали, что боролись не с религией, а с отдельными "отщепенцами", которые, "прикрываясь рясой", вели контрреволюционную деятельность.

Список новомучеников пополняется. Изначально церковные иерархи прославили не конкретных людей, а сам феномен мученичества в коммунистическом государстве. Собор дополняют по мере получения и изучения новых сведений и свидетельств подвигов веры.

Фото: Дни.ру

Златоустьев огонь: обычаи на 9 февраля

Свое название в народном календаре этот день получил в память об одном из Отцов Церкви Иоанне Богослове, который за свой талант проповедника получил прозвание Златоуст. Церковный праздник перенесения мощей святого отмечается именно сегодня.

Также особое внимание простой люд уделял разведению огня в домашней печи. Как и на Макарьев день, существовал особый обряд. Считалось, что дрова следует сложить особым образом, а потом поджечь так, чтобы они загорелись одновременно. Люди верили, что таким образом можно привлечь в дом достаток.

Народные приметы

Простой люд смотрел за поведением собак. Если они ложились на снег, то надо было готовиться к приходу вьюги. После вьюги следует присмотреться к сугробу. Если у него будет закругленная верхушка, то поле даст хороший урожай.

Ветер с севера или северо-востока обещал ясную погоду. А оттепели крестьяне не верили – они были уверены, что морозы в таком случае ударят еще сильнее. Тепло же ждать можно в том случае, если в доме запотели стекла.

Фото: Дни.ру

Молитвы

В народе 9 февраля было принято обращаться к Иоанну Златоусту с просьбами о просвещении ума и, что самое главное, о постижении прежде всего духовной грамоты. Поскольку в 2020 году в этот день отмечается также Собор новомучеников, то православные в своих молитвах вспоминают и их. Для этого существуют специальные молитвы.

Именины 9 февраля

  • Варданий,
  • Дмитрий,
  • Ермоген,
  • Иван,
  • Маркиана,
  • Петр,
  • Полихроний.
Автор: 8 февраля 2020, 08:05

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