Володин выразил соболезнования в связи с гибелью депутата Хайруллина

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с гибелью депутата Айрата Хайруллина. Вертолет с парламентарием на борту разбился вечером 7 феврале в Татарстане.
Хайруллин прошел путь от депутата Горсовета Казани до члена Государственной Думы, напомнил председатель нижней палаты. Более 10 лет законодатель возглавлял Национальный союз производителей молока.
"Сегодня он работал у себя в регионе. Приношу глубокие соболезнования родным и близким Айрата Назиповича", – передает слова Володина официальный сайт Госдумы.
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