Перепуганные из-за коронавируса в России москвичи бьют тревогу после произошедшего в метро

В столичной подземке устроили пранк на тему коронавируса в России. Однако шуток пассажиры не оценили.

По вагонам прошлись люди в защитных костюмах. В метро такое поведение на фоне слухов о коронавирусе в России назвали хулиганством и пообещали обратиться в полицию.

В соцсетях появилось фото двух людей в желтых защитных комбинезонах, резиновых сапогах и респираторах. "Увидели тут несколько пранков на тему коронавируса в мосметро. На наш взгляд, это не шутки, а обыкновенное хулиганство. В ближайшее время направим обращение в правоохранительные органы с просьбой найти и наказать хулиганов", – приводит сообщение в "Твиттер" столичного метро телеканал "360".

Россияне утверждали, что люди зашли в вагон на станции "Александровский сад". Пранкеры прошли по вагону с группой из семи человек, которые сильно кашляли и были похожи на китайцев. Москвичи забили панику из-за инцидента. В соцсетях отметили, что подобные шутки неуместны.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог и аллерголог Георгий Викулов отметил тенденцию к положительной динамике в отношении страшного заболевания, сообщает НСН. При этом он напомнил, что все же эффективного лекарства от нового коронавируса в России и по всему миру по-прежнему нет.

Напомним, болезнь появилась в конце 2019 года в Китае. От инфекции уже погибли 637 человек, еще более 31 тысячи заразились. Данных о смертях от коронавируса в России нет.