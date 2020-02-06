Володин назвал причину нынешнего состояния российских регионов

По его словам, власти Советского Союза на протяжении всего своего
существования уделяли больше внимания Прибалтике, Украине и другим республикам,
нежели России. "Вычищали из этих русских областей все, создавая там
промышленность, обучая языку и многому другому", – сказал спикер Госдумы в ходе
пленарного заседания.
На протяжении 70 лет развивались национальные окраины, а после распада СССР экономика России упала ниже, чем во время революции 1917 года, отметил Володин. "У нас во время войны экономика росла, а здесь она упала так низко, что ее пришлось собирать по крупицам президенту", – сказал председатель нижней палаты.
Ранее Росстат опубликовал данные по убыли населения в российских регионах. Наихудшая ситуация сложилась в Еврейской автономной области, Республике Коми, Магаданской, Тамбовской и Курганской областях. Тревожная динамика отмечена и в Алтайском крае, Саратовской, Омской, Кемеровской и Волгоградской областях.
Ситуация в регионах будет обсуждаться в рамках специальной парламентской рабочей группы. С инициативой по ее созданию выступил Вячеслав Володин. Помимо депутатов в состав группы войдут представители правительства и субъектов Федерации.
Все вместе они проанализируют ситуацию в наиболее проблемных регионах и предложат решения по замедлению оттока жителей. Речь идет о повышении качества жизни, развитии экономики.
Предложенные Володиным меры позволят повысить кредитоспособность проблемных регионов, уверены в международном рейтинговом агентстве Moody's. По мнению экспертов, от инициативы спикера больше всего выиграют Республика Коми и Омская область. В этих регионах миграция стала основной причиной убыли населения.
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