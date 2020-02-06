Григорий-весноуказатель: что нужно обязательно сделать 7 февраля

История святого

Константинопольский архиепископ Григорий Богослов входит в число Отцов Церкви. Его жизнь связана с другой значимой фигурой в церковной иерархии – Василием Великим. Познакомились они в Афинах во время учебы, и в дальнейшем ни раз встречались во время своей работы на благо веры.

Сам святой помогал своему отцу. Тот был Назианским епископом и едва не спровоцировал раскол общины неосторожными действиями. Григорию удалось примирить ситуацию.

Став священником в небольшой констинтинопольской церкви, он прославился своими проповедями, в которых противостоял влиятельным в то время еретикам – арианам и аполлинаристам. И даже нападения и угрозы физической расправой не испугали Григория Богослова. В памяти верующих он остался как непримиримый борец с ересью и проповедник, разъясняющий людям христианское учение и обращающий их в истинную веру.

Однодневный пост

В 2020 году 7 февраля выпало на пятницу. Православные традиции говорят о том, что в этот день верующие держат однодневный пост. Рыбу в пищу употреблять разрешается, а вот мясо, молочные продукты и яйца находятся под запретом.

Григорий-весноуказатель: приметы и гадание о погоде

От 7 февраля люди ждали поворота к весне, напоминая, что вчера они встречали Ксению-полузимницу. "Аксинья Григория торопит, чтобы весну не упустил, солнышко на крыши посадил", – гласит народная мудрость.

В народе считали, что на Григорьев день можно узнать о том, какой погода будет через год. День до полудня соответствовал первой половине следующей зимы, после – второй. Если же выпадет снег, то сама зима придет не скоро. А пение птиц обещало крестьянам, что в феврале морозы еще вернутся.

Что обязательно нужно сделать

Не давая четкого ответа на вопрос, какой праздник 7 февраля, простой люд верил, что в этот день стоит не только вспоминать о помощи со стороны других, но и самому постараться успеть сделать как можно больше хороших дел. При этом хвастаться добрыми поступками ни в коем случае нельзя.

Что нельзя делать 7 февраля

Суеверия гласили, что в этот день не следует стричь ногти на руках и ногах, плеваться и стричь волосы. Отметим, никаких серьезных обоснований у этих ограничений не осталось даже в народной памяти, не говоря уже о том, что они не соответствуют церковным канонам и правилам.

Молитвы Григорию Богослову

Святому молятся об укреплении своей веры. Также к нему обращаются, если хотят получить дар убеждать людей и обращать их в христианство.

В народе считают, что Григорий Богослов помогает не только тем, кто решил стать проповедником. Он выступает также защитником людей, которых искушают, и тех, кто находится в гонении. Более того, рассказывают, что святой может помочь в работе – в частности, расположить к себе начальство.

Еще одна народная традиция связана со строительством. Те, кто возводят новый дом или ремонтируют старый, обращаются с молитвой трем Отцам Церкви – Григорию Богослову, Василию Великому и Иоанну Златоусту. Им же принято молиться и на новоселье.

Церковный праздник почитания памяти святого подразумевает также чтение тропаря и кондака святителя.

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