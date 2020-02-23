Как правильно гулять на Масленицу и что нельзя делать в Сырную седмицу

За семь дней до начала Великого поста, на следующий день после церковного праздника Неделя о Страшном суде, начинается сплошная седмица, которую в народе называют или Сырной, или же, чаще всего, Масленицей. В 2020 году ее начало выпало на 24 февраля.



Ответ на вопрос, какого числа начинается Масленица, зависит от года, когда он задан. В 2020-м праздничная неделя начинается 24 февраля и длится до 1 марта.



Церковный праздник

С точки зрения Церкви Сырная седмица – это четвертая, заключительная неделя подготовки перед Великим постом. Даты ее начала и постоянно смещаются, поскольку зависят от времени начала поста, который, в свою очередь, привязан к празднованию Пасхи, дата которой меняется каждый год.

С точки зрения богослужения эта сплошная седмица праздником не является. Речь идет о том, чтобы верующие могли подготовить свое тело и свою душу к ограничениям, очистились.

Масленица: народные гулянья

В народе представления о времени перед началом Великого поста более праздничные. Считается, что в сознании наших предков этот семидневный праздник наложился на еще языческую традицию торжественных проводов зимы и встречи весны. Христианство наполнило это время новыми смыслами, добавило свои таинства и атрибуты, но не отменило обычая устраивать массовые гулянья.

Первые три дня (в 2020 году это 24, 25 и 26 февраля) носят название Узкая Масленица. Последние четыре (27, 28, 29 февраля и 1 марта) – именуются Широкой Масленицей.

Каждый день, наряду со своим церковный названием, имел и народный. И как менялись богослужения, так и народ считал, что встречать каждый новый день необходимо по-особенному. Главным атрибутом гуляний останется чучело зимы, которое народ сжигает под всеобщее веселье.

Неожиданные запреты: что нельзя делать на Масленицу

Сплошные седмицы известны у православных как недели, на которых даже в среду и пятницу не бывает однодневных постов. Ну а конкретно эта и вовсе воспринимается как непрекращающийся семидневный карнавал.

Однако, с точки зрения Церкви, в это время для верующий действует запрет на употребление мясной пищи. При этом постом такой подход не считается.

Примечательно, что традиционные блюда, которые обыкновенно готовят на этот праздник, наличия этого ингредиента не подразумевают. Более того, как и в церковном календаре, в народной памяти сохранился обычай "в последний раз" наестся мясом в воскресенье перед тем, как праздновать Масленицу.

Учитывая прохладное отношение многих церковных иерархов в явно имеющему языческие корни народному гулянью, многие обряды и традиции, принятые в этот день, религиозными деятелями также не приветствуются. В частности, сжигание чучела отчетливо напоминает жертвоприношения, поэтому принимать участие в такого рода событиях, точного значения которых человек сам до конца не понимает, не рекомендуется.

Впрочем, простой люд придерживался прямо противоположной точки зрения. Обыкновенно строгие христиане, не пропускающие церковных служб и четко следующие правилам, верили, что на какое-то время исчезают даже самые строгие рамки. И если в эту неделю и действует запрет на что-то, так это на уныние. А в вопросе, как отмечать Масленицу, каждый ограничен исключительно собственной фантазией и готовностью участвовать в гуляньях и безумствах.

Великий пост в 2020 году

Согласно православному календарю, Великий пост длится 48 дней. Его начало зависит от Пасхи. В 2020 году самый главный церковный праздник – Воскресение Христово – отмечают 19 апреля. Таким образом Великий пост начинается 2 марта и длится вплоть до 18 апреля. За четыре недели до этого начинаются подготовительные седмицы. Для большинства россиян самой заметной и известной из них является Сыропустная, которую знают под ее народным названием. Активно наедаются впрок даже те, кто поститься и не думал.