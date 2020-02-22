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Общество

Прохор Весновей: что нельзя делать мужчинам 23 февраля

Фото: imagebroker/Birgit Koch/www.globallookpress.com
В 2020 году ответов на вопрос какой праздник 23 февраля неожиданно много. Светский День защитника отечества совпадает с церковным праздником почитания памяти монаха Печерского монастыря Прохора Лебедника каждый раз, однако сейчас, вдобавок ко всему, верующие встречают еще и Мясопустную неделю, на которую слушают отрывки из Евангелия о Страшном Суде.
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История святого

Прохор Лебедник вел образ жизни настолько аскетичный, что ел не просто хлеб, а только тот, что делал сам, руками перетирая в муку собранную лебеду, и не пил ничего, кроме воды. За это он и получил свое прозвание.

Рассказывают, что, когда на Руси из-за постоянных войн случился голод, монах стал делать еще больше хлеба из лебеды и раздавал его голодающим. Когда люди сами пытались повторить рецепт святого, то есть полученный продукт они не могли из-за его горечи. А полученный из рук святого с его благословением хлеб был сладок, будто его смешали с медом.

Фото: Дни.ру

Когда же все из-за тех же междоусобиц в Киеве пропала соль, Прохор собрал со всех келий Киево-Печерской лавры пепел и своей молитвой превратил ее в чистую соль. Чем больше святой раздавал ее, тем больше запасов оставалось в монастыре. Однако стоило украсть запасы соли, как она превращалась обратно в пепел.

Мясопустная неделя о Страшном Суде

На следующий день после Вселенской родительской Мясопустной субботы, которая в 2020 году выпала на 22 февраля, наступает Мясопустная неделя. Это третье подготовительное воскресенье перед Великим постом. В этот день верующие читают Евангелие о Страшном Суде.

Что нельзя делать 23 февраля

В народе верили, что в этот день мужчинам стоит отложить работу на другое время. Строгого запрета не существовало, однако люди считали, что у того, что советом пренебрежет, все будет валиться из рук.

Соблюдать это ограничение в российских реалиях оказалось несложно. 23 февраля отмечается День защитника отечества, который постепенно приобрел значение всероссийского "мужского дня". А в 2020 году дата выпала на воскресенье, когда по церковным канонам отдыхать следует вообще всем.

Традиции и приметы

Крестьяне с нетерпением ждали весны, хотя и полагали, что эпизодические возвращения морозов все равно будут происходить. "Февраль злится, но весну чует", – говорили наши предки.

Фото: Дни.ру

Люди верили, что если на верхушках деревьев видны вороны, которые чистят перья, то стоит ждать снегопадов. А если 23 февраля ударят морозы, которые продлятся целую неделю, то март, наоборот, будет погожим.

Молитвы

В народе считали, что в этот день следует помолиться святому Харлампию. Его называли хранителем от внезапной смерти. Для верующих такая гибель страшна потому, что человек не успеет покаяться перед уходом. Мучений помогал избежать такой участи.

Поскольку сегодняшняя дата выпадает на Неделю о Страшном Суде, с ней связаны и молитвы, которые сегодня возносят христиане. К Иисусу они обращаются с просьбами о спасении души.

Именины 23 февраля

  • Анастасий,
  • Анна,
  • Антоний,
  • Антон,
  • Аркадий,
  • Афоний,
  • Валентина,
  • Валерьян,
  • Ваптос,
  • Василий,
  • Галина,
  • Геннадий,
  • Герман,
  • Григорий,
  • Еннафа,
  • Иван,
  • Иоаким,
  • Карп,
  • Лонгин,
  • Лука,
  • Марк,
  • Мартирий,
  • Павла,
  • Петр,
  • Пимен,
  • Порфирий,
  • Прохор,
  • Симеон,
  • Семен,
  • Феоктист,
  • Харлампий.
Автор: 22 февраля 2020, 08:21

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