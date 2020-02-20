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Общество

Обитель милосердия и доброты: в Москве открылся Центр Елизаветы Глинки

Елизавета Глинка. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Правозащитница Елизавета Глинка трагически погибла несколько лет назад, но ее дело продолжает жить. 20 февраля, в день рождения доктора Лизы, в Москве открылся центр, названный ее именем. С такой инициативой выступили родные, друзья и коллеги филантропа. Идею активно поддержали в Государственной Думе.  
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Центр Елизаветы Глинки распахнул свои двери на Пятницкой улице, 18, в центре Москвы. На открытии побывали родные, друзья и коллеги доктора Лизы, а также те, кому благотворительница протянула руку помощи в трудную минуту: родители тяжелобольных детей, эвакуированных из Донбасса, бывшие бездомные и пациенты Елизаветы Глинки. 

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"Мы помогаем тем, кому не помогает никто", – говорила правозащитница. Она собирала гуманитарную помощь, поддерживала людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, кормила и лечила бездомных. Доктор Лиза не отказывала никому: каждый мог получить частичку ее доброты, любви и заботы.

Двери Центра Елизаветы Глинки открыты для всех. Каждый желающий может ознакомиться с выставкой и музеем, где рассказывается о великих людях и меценатах, занимавшихся благотворительностью в нашей стране, а также о тех, без кого эта миссия была бы невозможна – врачах, подвижниках. Также в центре будут проходить семинары и другие обучающие мероприятия для добровольцев, собираться информация о тех, кому нужна помощь.

Фото: Дни.ру

Всего у центра три зоны: первая – экскурс в историю российской благотворительности, вторая – рассказ о последователях великих людей прошлого, тех, кто помогает людям в наши дни и тех, кому прямо сейчас нужна поддержка и забота.

Фото: Дни.ру

Фото: Дни.ру

А третья посвящена жизненному пути самой Елизаветы Глинки. Гостям доступны интересные экспонаты: например, олимпийский факел, который несла доктор Лиза, а также личные вещи благотворительницы, которые передал центру ее супруг Глеб Глинка.  

"Это не просто музей Елизаветы, но и центр доброты. Ведь она занималась не столько благотворительностью, сколько милосердием. С подопечными она работала непосредственно: лично их кормила, лечила, выслушивала, старалась поддержать в трудной ситуации. Этот дух остался и продолжается в фонде", – отметил Глинка.

Глеб Глинка (справа). Фото: Дни.ру

Ежедневно в благотворительный фонд "Доктор Лиза" приходят десятки нуждающихся. Здесь они могут бесплатно получить питание, медицинскую и юридическую помощь от работников организации и волонтеров.  

"Мы очень рады, что нам удается работать в духе Елизаветы Петровны. Надеемся, что центр Елизаветы Глинки будет вдохновлять людей на помощь ближнему", – сказала  директор фонда "Доктор Лиза" Наталья Авилова

Миссию центра она видит в продолжении дела Елизаветы Глинки, сохранении традиций ее работы и уникального подхода к каждому подопечному. "Поэтому и музеем это пространство можно назвать весьма условно, главные экспонаты здесь – добрые дела и люди, совершающие поступки", – подчеркнула она.

Наталья Авилова. Фото: Дни.ру

Свой вклад в открытие центра внесли не только друзья, родственники, подопечные Елизаветы Глинки и волонтеры основанного ею фонда, но и депутаты Госдумы. В декабре прошлого года спикер нижней палаты Вячеслав Володин обсуждал этот вопрос с Натальей Авиловой и Глебом Глинкой.

Дело доктора Лизы и ее соратников спикер Госдумы поддерживает не первый год. Часть доходов законодатель отдает на нужды основанного ею фонда. В том числе благодаря помощи Вячеслава Володина соратники Елизаветы Глинки продолжают свою высокую миссию.

"Конечно, заменить ее не сможет никто, ее гибель – это действительно невосполнимая потеря. Но необходимо сохранить и поддержать работу фонда, которому она посвятила свою жизнь", – говорил председатель нижней палаты.

Для расширения возможностей по оказанию адресной помощи нуждающимся Вячеслав Володин предложил создать совет благотворительного фонда "Справедливая помощь Доктора Лизы". Каждый из членов совета ежегодно перечисляет средства на нужды организации.

Вячеслав Володин на выставке, посвященной Елизавете Глинке. Фото: duma.gov.ru

Инициативу спикера поддерживают его коллеги-парламентарии. Главы думских комитетов по бюджету и налогам и по международным делам Андрей Макаров и Леонид Слуцкий, а также депутаты Глеб Хор, Алексей Чепа, Николай Борцов, Сергей Тен, Владимир Ресин и Владислав Резник взяли шефство над фондом "Доктор Лиза".

Ко дню рождения Елизаветы Глинки в Думе открылась посвященная ей выставка. Вячеслав Володин уверен: нужно сделать все, чтобы сохранить память о докторе Лизе. Спикер выразил надежду на то, что число последователей правозащитницы будет увеличиваться.

"Она учила нас милосердию и добру, поэтому сегодня, когда мы вспоминаем Елизавету Глинку, мы вспоминаем ее дела, что она сделала для людей, общества, для нашей страны" – подчеркнул председатель нижней палаты. 

Елизавета Глинка в 2007 году основала общественную организацию для помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Правозащитница погибла в авиакатастрофе над Черным морем 25 декабря 2016 года. Для продолжения ее дела друзья и соратники создали фонд "Доктор Лиза". 

Автор: 20 февраля 2020, 14:39

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