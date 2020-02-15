Неделя о блудном сыне: подготовка к Великому посту в 2020 году

Притча
Сюжет о блудном сыне хорошо известен многим. Закрепиться в массовом сознании ему удалось благодаря тому, что многие талантливые люди от искусства – художники, поэты и писатели – не могли пройти мимо столь яркого образа.
Сама история рассказывает про взаимоотношение отца и двух его сыновей. Младший потребовал от родителя своей доли имения и, получив желаемое, ушел скитаться. Без родительского контроля он загулял, впал в грех и промотал все свое состояние.
Дойдя до крайней степени нищеты, молодой человек понял всю глубину своей неправоты. Вернувшись домой он признал, что согрешил и перед своим отцом, и перед самим Небом. Не смея просить прощения, он захотел наняться отцу в работники.
Тот же, обрадовавшись, что ребенок жив и здоров, одел его в шелка и золото и закатил пир. Старший сын, все это время тяжко трудившийся и лишенный такой благосклонности родителя, возмутился. Отец же объяснил ему, что надо радоваться, потому что его брат был мертв, а теперь ожил.
Празднование
Во время православного богослужения в этот день поются специальные песнопения, связанные с притчей. Кроме того, на утрени поется псалом 136, а за ним – покаянные тропари, которые затем будут повторять в воскресенья на протяжении всего Великого поста.
Великий пост в 2020 году
Напомним, в 2020 году Великий пост начинается 2 марта и заканчивается 18 апреля. Уточнить даты и узнать дни других важных церковных праздников и событий можно в статье "Дни.ру", а узнать любопытные подробности про каждый конкретный день – в нашем сюжете.
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