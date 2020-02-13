Как святого Валентина превратили в покровителя гей-браков

Святой покровитель однополых браков?
Черная легенда о том, что святой Валентин женил мужчин с мужчинами, то есть был едва ли не первопроходцем в деле признания однополых браков, возникла, судя по всему, из поверхностного толкования истории его жизни.
Будучи полковым врачом и священником в армии он, разумеется, находился преимущественно в мужском обществе. На основании этого факта делается смелое предположение, дескать христианин разлагал дисциплину в римских легионах и потворствовал содомии.
За годы жизни церковный канон претерпел значительные изменения – менялось представление о допустимости женщин-священников, браке для служителей Церкви и многие другие вопросы. Однако негативное отношение к сексуальной связи людей одного пола всегда оставались негативными. Поэтому ссылка на предположение, что в те времена нравы были свободнее, тут работать не может.
В таком случае возникает логичный вопрос – откуда же тогда римские легионеры брали себе невест. Тут надо понимать, что стояла армия не посреди азиатской пустыни или германских лесов. Обыкновенно войска квартировались в городах, причем годами. Это давало солдатам прекрасную возможность знакомиться с девушками, влюбляться в них и мечтать о семейной жизни.
Именно страх того, что размягчившийся от счастливого быта и обросший женой и детьми солдат станет плохим воином, заставил императора Клавдия II запретить легионерам жениться. Брак в те времена, и с точки зрения христиан, и с точки зрения язычников, однозначно понимался как союз мужчины и женщины, поэтому никаких иных толкований запрета быть просто не может.
Современная интерпретация
Тем не менее, святой-покровитель однополых отношений оказался настолько привлекательной фигурой, что на зияющие дыры этой версии многие старательно закрывают глаза. Для западных стран это выгодно, поскольку помогает местным коммерсантам – а именно они являются главными проповедниками праздника Всех влюбленных – расширять свою аудиторию и продвигать свои товары с помощью крайне модных ныне идей толерантности.
В России у многих тоже есть резоны выставлять дело так, будто святой Валентин женил геев. Предположить так – естественная реакция на не до конца понятную кампанию, ведущуюся на Западе. Дескать, иностранца с чуждыми нам ценностями в обертке от романтического праздника пытаются навязать нам страшные вещи.
Скепсис в отношении Дня святого Валентина понятен. Тем более, что церковным праздником он не является ни у православных, ни даже у католиков. Однако сам святой, несмотря на крайне скудные сведения о его жизни и большое число более поздних легенд, признается обоими церквями. И перекладывать вину за создание непонятного праздника, вызывающего у некоторых приверженцев традиционного жизненного уклада негативные эмоции, с коммерсантов на мученика, было бы неправильно.
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