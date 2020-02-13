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Общество

Законопроект о горячем питании школьников принят во втором чтении

Фото: Агентство городских новостей "Москва"
Госдума на пленарном заседании в четверг, 13 февраля, приняла во втором чтении законопроект о бесплатном горячем питании школьников. Инициатива направлена на реализацию послания президента, отметил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. 
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К основному чтению нормативно-правового акта глава государства внес в него поправку о том, что обеспечение горячим питанием должно быть обязательным и бесплатным, напомнил председатель нижней палаты. Инициатива президента направлена на укрепление здоровья детей, подчеркнул Володин.

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"Это важная социальная инициатива, принятие которой позволит каждому школьнику младших классов независимо от того, живет он в городе или селе, бесплатно обедать в школе", – сказал спикер.

Обеспечение горячим питанием будет осуществляться за счет федерального, регионального и местного бюджетов. Субъекты Федерации получат из Москвы субсидии на финансирование образовательных организаций.

Кроме того, законопроект вводит понятие "здоровое питание", закрепляет его принципы. При этом для приготовления блюд запрещается использовать сырье, изготовленное при помощи кормовых добавок, агрохимикатов, стимуляторов роста, ГМО.

Обеспечить школьников младших классов горячим питанием поручил Владимир Путин в ходе недавнего послания Федеральному собранию. Речь идет об учащихся с первого по четвертый классы. В тех регионах, где есть готовность, нормы закона должны вступить в силу уже с 1 сентября текущего года. 

13 февраля 2020, 14:43

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