Дегтярев назвал победивших в "Большой перемене" школьников будущим Хабаровского края

Участники конкурса "Большая перемена", а это учащиеся 8 – 11 классов со всей страны, разрабатывали проекты девять месяцев. Многие из них показали свои сильные стороны и доказали, что в нужный момент могут проявить себя.
Одними из лучших на конкурсе стали Никита Свирин из Хабаровска, Роман Дружинин из Комсомольска-на-Амуре, Ксения Колповская и Дарья Давыдова из района имени Лазо. Именно этих ребят Михаил Дегтярев считает будущим региона. Врио губернатора отметил, что в настоящий момент высоко оценивается человеческий капитал, поэтому особое внимание уделяется его формированию.
Пообщаться с Дегтяревым смогли не только победители "Большой перемены", но и другие финалисты конкурса. Он вышли на связь с врио главы региона из своих районов. Присоединиться к беседе могли и родители этих школьников. Михаил Владимирович поблагодарил мам и пап за воспитание детей.
Стоит отметить, что победители из Хабаровского края были щедро вознаграждены за победу в "Большой перемене". Трое из них получили по одному миллиону рублей. Эти средства они могут потратить на обучение. Четвертый школьник получил 200 тысяч рублей на эти же нужды.
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