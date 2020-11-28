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Дегтярев назвал победивших в

Дегтярев назвал победивших в "Большой перемене" школьников будущим Хабаровского края

Михаил Дегтярев. Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press/www.globallookpress.com
В Крыму завершился финальный этап конкурса "Большая перемена". Четверо школьников из Хабаровского края стали одними из победителей. Врио губернатора региона Михаил Дегтярев встретился с ребятами, которые представляли свои уникальные проекты.
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Участники конкурса "Большая перемена", а это учащиеся 8 – 11 классов со всей страны, разрабатывали проекты девять месяцев. Многие из них показали свои сильные стороны и доказали, что в нужный момент могут проявить себя.

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Одними из лучших на конкурсе стали Никита Свирин из Хабаровска, Роман Дружинин из Комсомольска-на-Амуре, Ксения Колповская и Дарья Давыдова из района имени Лазо. Именно этих ребят Михаил Дегтярев считает будущим региона. Врио губернатора отметил, что в настоящий момент высоко оценивается человеческий капитал, поэтому особое внимание уделяется его формированию.

Пообщаться с Дегтяревым смогли не только победители "Большой перемены", но и другие финалисты конкурса. Он вышли на связь с врио главы региона из своих районов. Присоединиться к беседе могли и родители этих школьников. Михаил Владимирович поблагодарил мам и пап за воспитание детей.

Стоит отметить, что победители из Хабаровского края были щедро вознаграждены за победу в "Большой перемене". Трое из них получили по одному миллиону рублей. Эти средства они могут потратить на обучение. Четвертый школьник получил 200 тысяч рублей на эти же нужды.

Автор: 28 ноября 2020, 11:31 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник

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