Преподаватели победителей конкурса "Большая перемена" получат по 150 тысяч рублей

По словам замглавы администрации президента России Сергея Кириенко, дополнительные средства на призы педагогам выделили Сбербанк, ОАО "РЖД" и "Росатом". Каждый учитель, отмеченный в анкете победившего конкурсанта в качестве главного наставника, может рассчитывать на 150 тысяч рублей.
Кроме того, преподавателям дарят неделю отдыха в одном из отелей Крыма, бесплатное путешествие на поезде и девайсы. С помощью ноутбуков они смогут пройти программу для повышения квалификации. Сергей Кириенко отметил, что в начале организаторы не предусматривали награждение наставников победителей соревновательной программы.
Финал всероссийского конкурса "Большая перемена" стартовал 1 ноября в Артеке. Более миллиона учащихся со всех регионов страны с восьмого по десятый классы приняли участие в программе. В финал вышли 1,3 тысячи человек.
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