Житель Перми признан самым сексуальным учителем английского

Самый сексуальный учитель английского языка живет в Перми. Такое неофициальное звание присвоено 27-летнему Вячеславу Посоху. Педагог увлекается спортом и следит за модой. Посещаемость на его уроках отличная – как, впрочем и успеваемость. Вячеслав завоевал признание не только среди учеников, но и у коллег. Посох стал победителем городского конкурса "Мужчина в образовании".