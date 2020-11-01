В "Артеке" начался финал конкурса для школьников "Большая перемена"

1 ноября в МДЦ "Артек" состоялась церемония открытия финала конкурса "Большая перемена" в рамках президентской платформы "Россия – страна возможностей". До этого этапа состязания добрались 1200 школьников из всех регионов страны.

На церемонии открытия финала "Большой перемены" присутствовал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Он поблагодарил участников проекта за интерес и желание изменить не только свою жизнь, но и окружающих.

Помощник президента Андрей Фурсенко считает, что школьники должны начать строить свое будущее и этот конкурс – отличная для этого возможность. А генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев заявил: компании нужны лучшие. Он надеется, что многие свяжут свою жизнь с атомной промышленностью страны.

К финалистам "Большой перемены" также обратились космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков. Они поздравили конкурсантов во время прямой трансляции с Международной космической станции и пожелали ребятам реализовывать самые смелые планы.

По словам гендиректора организации "Россия – страна возможностей" Алексея Комиссарова, на этом конкурсе школьники не только испытывают себя и борются за первое место, но и могут определиться с выбором будущей профессии.

"Я уверен, что для каждого из вас этот финал будет не просто окончанием конкурсных испытаний, но одновременно и началом яркого, полного побед и достижений", – сказал он.

До 4 ноября в "Артеке" будут походить мотивационные лекции и встречи, на которых школьники смогут пообщаться с руководителями крупнейших компаний и представителями престижных университетов. Для финалистов есть шесть направлений: "Образование будущего", "Предпринимательство", "Искусство-Арт", "Урбанистика", "Волонтерство" и "Здоровый образ жизни".

Стоит отметить, что все мероприятия проходят с соблюдением требований санитарно-эпидемиологической безопасности и социальной дистанции.