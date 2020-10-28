Синоптик назвал регионы России с самой опасной погодой

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал регионы России, где в ближайшие дни установится опасная погода. Их жителям стоит проявлять осторожность.
По словам Вильфанда, необычная погода накроет Воронежскую область: за востоке региона будет тепло и сухо, существенно возрастёт вероятность лесных пожаров. А на западе, напротив – похолодает до -4 градусов. В Республике Коми и Красноярском крае будут обильные снегопады и сильный ветер со скоростью до 20 метров в секунду, сообщает Ura.ru.
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