Врач назвала самые полезные витамины для профилактики респираторных заболеваний

Врач-терапевт Людмила Лапа назвала самые полезные витамины для профилактики заболеваний дыхательных путей. Доктор отметила, что их употребление особенно актуально в холодный период, когда активизируются вирусные инфекции.
В первую очередь, россиянам следует обеспечить организм витамином D. Обычно он поступает вместе с солнечным светом, которого становится меньше осенью и зимой. Не менее важно употреблять витамин С, однако стоит избегать передозировок, сообщает РИА "ФАН".
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