Под Новосибирском 14-летняя школьница родила ребенка и случайно убила его

В одном из поселений Новосибирской области 14-летняя школьница родила ребёнка и спрятала его в морозилке. Младенец погиб от переохлаждения.
Уполномоченный по правам ребёнка в регионе Надежда Болтенко рассказала, что девочка состояла на учете. Она самостоятельно рассказала о произошедшей трагедии правоохранительным органам. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, передает телеканал "360".
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