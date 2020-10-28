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РКН требует от западных IT-компаний прекратить цензуру российских СМИ

РКН требует от западных IT-компаний прекратить цензуру российских СМИ

Фото: scannio/legion-media.ru
Роскомнадзор повторно потребовал от Facebook, Google и Twitter прекратить цензуру в отношении российских средств массовой информации. Федеральная служба направила уведомления в адрес западных IT-гигантов.
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Суд Таганского района Москвы признал цензурой ограничение доступна граждан России к фильму "Беслан" на принадлежащем Google видеохостинге YouTube, говорится в сообщении федеральной службы.

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Роскомнадзор заявил о цензуре иностранных компаний в отношении российских СМИ

"В связи с этим Роскомнадзор направил уведомления в адрес компаний Facebook, Twitter и Google о принятом судом решении и повторные требования прекратить цензуру российских СМИ", – отмечают в Роскомнадзоре.

Ранее в службе заявили, что цензура западных компаний в отношении российских СМИ является системной. РКН направил в Госдуму и Совет Федерации предложения по противодействию ущемлению отечественных ресурсов.

Google, Facebook и Twitter ограничиват доступ к материалам 20 российских СМИ, уточнили в федеральной службе. Речь идет о "РИА Новости", "Россия 1" и других средств массовой информации.

Кроме того, участились случаи распространения фейков на иностранных ресурсах. Так, на YouTube выявили 278 ссылок на недостоверные материалы, 35 в Instagram, 31 в Facebook, 22 в Twitter, отметили в РКН.

Автор: 28 октября 2020, 11:40 Источник: ТАСС ✓ Надежный источник

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