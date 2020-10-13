Как обувь влияет на плоскостопие и какие упражнения помогут его вылечить

Плоскостопие – деформация формы стопы и источник множества проблем с позвоночником. Может ли обувь стать причиной возникновения и развития заболевания, опасен ли высокий каблук для здоровья наших ног и является ли панацеей ортопедическая обувь. Обо всем этом в нашей статье.



Плоскостопие – деформация формы стопы и источник множества проблем с позвоночником. Может ли обувь стать причиной возникновения и развития заболевания, опасен ли высокий каблук для здоровья наших ног и является ли панацеей ортопедическая обувь. Обо всем этом в нашей статье.



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Такие комфортные мягкие тапочки

Мягкая обувь без каблука кажется очень удобной и комфортной. Между тем она губительная для наших ступней. Отсутствие фиксирующего основания провоцирует некорректное положение ступни во время ходьбы.

Стопа "гуляет" в стороны, что также повышает риск травмирования, растяжения связок и их слабость. Свод стопы также не работает должным образом. В целом все это провоцирует плоскостопие, а также такие проблемы, как вальгус и искривление ног.



Особенно важны фиксирующее основание и жесткий задник для тех, кто уже имеет проблемы с формой стопы. В противном случае, нога, не получая необходимой поддержки, будет стаптывать мягкую обувь. Стопа неизбежно вернется в привычное некорректное положение, а заболевание будет прогрессировать.



То же самое касается обуви совсем без задника, с тонким ремешком или резинкой на пятке. К такой обуви относятся шлепанцы, сабо, босоножки и множество видов летней обуви. Они прекрасны в жаркий солнечный день, уместны для похода на пляж, но носить их на постоянной основе не рекомендовано даже в регионах с теплым климатом.



Высокий каблук

Большинство наших пациентов, страдающих плоскостопием – женщины. И такая статистика объясняется не только тем, что они внимательнее относятся к своему здоровью и здоровью своих ног. И даже не тем, что при беременности происходит резкий рост веса, меняется распределение центра тяжести и походка, которые провоцируют деформацию стопы.

Одна из причин – пристрастие женщин к высоким каблукам и обуви с изящным узким носком. Такая обувь красива, но опасна для стопы и позвоночника в целом. Объясним почему.



Стопа перегружена. Фактически равновесие тела поддерживается только пальцами. На них оказывается максимальная нагрузка, а центр тяжести смещается. Позвоночник прогибается назад. Пытаясь поймать равновесие, женщина на каблуках неосознанно откидывает тело назад. В результате образуется неестественный прогиб позвоночника в поясничном отделе. А это сильнейшая нагрузка на поясницу и риск истирания межпозвоночных дисков. Колоссальная нагрузка на икроножные мышцы. Расплачиваться за красоту придется усталостью и болью в ногах. При сильных перегрузках возможны судороги икроножных мышц. Нарушение кровообращения. Печальный итог некорректного кровообращения – варикоз, тромбофлебит, а также повышенная отечность.

Иногда к высокому каблуку добавляются узкий носок, сжимающий пальцы и не дающий стопе нормально двигаться, а также некачественный материал обуви. После нескольких часов в такой обуви, которую можно смело причислить к аналогу колодок, хочется скинуть туфли и забросить их как можно дальше на антресоль.

Многие женщины выбирают такую обувь для ежедневной носки и как результат провоцируют развитие плоскостопия.



Хочется заметить, что невысокий каблук все же полезен для стопы. При его наличии свод стопы работает и тренируется. Оптимальная высота каблука – 3–6 см. Все, что выше уже вредит здоровью ног.



Плоская подошва

Плоская тонкая подошва полезна только в тех ситуациях, когда вы планируете прогуляться по камням или по другой ребристой поверхности. Так стопа получает отличную тренировку, которая является лучшей профилактикой и способом лечения плоскостопия.

Совсем иначе дело обстоит при хождении по ровному асфальту или полу. Для здоровой стопы сильного вреда не будет. А вот если стопа уже деформирована, такие плоские тапочки на ровной поверхности – настоящее зло. Они еще больше расслабляют свод стопы, мышцы и связки окончательно забывают о корректной работе.



Ортопедические стельки и ортопедическая обувь

Некоторые пациенты считают ортопедическую обувь панацеей от всех болезней стопы. Они готовы оставить в салоне ортопедической обуви внушительные суммы и с облегчением надеются на излечение.

Если вы из их числа, придется вас разочаровать. К сожалению, ортопедическая стелька и обувь могут лишь временно облегчить боль в стопе. Это обманчивый метод, который облегчает симптоматику, но не избавляет от источника бед. Более того, они провоцируют развитие этих бед.



Получая поддержку ортопедической стельки, стопа перестает работать самостоятельно. Связки и свод стопы окончательно ослабевают, деформация прогрессирует.



Кроме того, каждый человек индивидуален, форма стоп, вес, нагрузка, которую регулярно получают ноги совершенно разные. Невозможно найти настолько же персонализированные стельки в массовом производстве.



Единственный вариант забыть о боли – лечить первоисточник, то есть избавляться от плоскостопия. Сделать это можно с помощью комплексов упражнений, специально подобранных специалистом после обследования. Комплексным лечением позвоночника, стоп и мышц занимается кинезиология. Эта наука оздоровления без лекарств и таблеток приносит результаты даже в запущенных случаях.