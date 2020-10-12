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Общество
Какие товары могут подорожать из-за коронавируса

Какие товары могут подорожать из-за коронавируса

Фото: Александр Авилов/АГН Москва
Стоимость некоторых товаров заметно изменится на фоне пандемии коронавируса. Экономист Сергей Селянин сделал прогноз.
прочитано 475 раз

По мнению эксперта, в ближайшем будущем ожидается рост цен на зерновые. В некоторых странах стоимость пшеницы стала больше на 25-30%. Учитывая, что Россия – один из крупнейших экспортеров зерновых, изменения за рубежом почувствуют отечественные рынки.

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В этом году очень востребованными товарами стали медицинские маски и антисептические средства. Они тоже могут подорожать, считает Селянин. Однако дефицита не будет, потому что компании смогли произвести большое количество средств защиты и обеззараживания.

Что касается лекарственных препаратов, то их стоимость изменится несущественно, пишет URA.RU. Экономист напомнил, что цены на аптечные товары регулирует государство.

Напомним, ранее россиян уже предупреждали о подорожании продуктов в осенний период. По словам других экспертов, заметно изменится стоимость российского картофеля из-за целого ряда проблем у фермеров. Придержать цены может импортный ассортимент (картофель из Египта и Белоруссии), но лишь на некоторое время.

Автор: 12 октября 2020, 09:18 Источник: URA.RU ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
ЧЕРЕЗ Ж@ПУ…

Бумагу туалетную скупаем,
Чем удивляем, всю Европу…
Зачем? Но мы же, точно знаем
***
Лечить коронавирус будут, через ж@пу.
Гость
Ответить
ЦЕННАЯ БУМАГА…

Мне рассказала
Зав. Универмага,
Что самой ценной стала –
Туалетная бумага.

А, эти, ваши акции
И даже депозиты,
Засуньте себе в задницу -
Банкиры - Паразиты…
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